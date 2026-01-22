fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ion nauðgaði konu eftir jólaboð

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 15:30

Mynd: DV/Maggi gnúsari

Maður að nafni Ion Panaghiou var þann 14. janúar síðastliðinn sakfelldur fyrir nauðgun vegna atviks sem átti sér stað á gistiheimili í Kópavogi, aðfaranótt mánudagsins 26. desember árið 2022.

Nauðgunin átti sér stað eftir jólaboð sem brotaþoli, kona, hélt á herbergi sínu á gistiheimilinu. Ion bjó einnig á gistiheimilinu og komst hann inn í jólaboð konunnar sem boðflenna. Nauðgunin átti sér stað eftir að aðrir gestir höfðu yfirgefið samkvæmið en konan gat ekki spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga.

Ion neitaði sök og bar við að samfarirnar hefðu verið með vilja konunnar. Dómurinn leiðir í ljós að Ion hafði áreitt konuna áður og sýna upptökur úr öryggismyndavélum hann ítrekað reyna að snerta og faðma konuna.

Á grundvelli framburðar konunnar og vitna var Ion sakfelldur og dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi.

Dóminn má lesa hér.

