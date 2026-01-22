fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 10:00

Brynjar Níelsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Brynjar Níelsson, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, afsakar grín sitt frá því fyrr í vikunni um veikindi Guðmundar Inga Kristinssonar, þingmanns Flokks fólksins og fyrrum menntamálaráðherra.

„Tek eftir því að síðasta færsla mín hefur farið misvel í menn og nokkrum er misboðið. Það var fjarri mér að hæðast að veikindum fyrrum menntamálaráðherra. Hann hefur sjálfur sagt mér frá slysum sem hann lenti í og afleiðingu þeirra og hafi þurft að skakklappast á hækjum síðan eins og hann orðaði það sjálfur. Mér fannst bara skemmtilega spaugilegt og nánast kraftaverk að hjartalokuaðgerð skyldi verða til þess að hann loksins losnaði við hækjurnar.“

Í færslunni sem fór fyrir brjóst margra sagði Brynjar margt merkilegt og undarlegt gerst tengt stjórnmálum á nýja árinu. „Fyrrum menntamálaráðherra fór í hjartalokuaðgerð sem varð til þess að hann þurfti ekki að nota hækjur lengur eftir að hafa þurft að skakklappast með þær árum saman. Þetta mun vera mesta kraftaverk sögunnar síðan Jesús reisti Lazarus upp frá dauðum. Ég vildi gjarnan hitta þennan lækni og athuga hvort að hægt væri að fá náttúruna aftur með svona aðgerð.“

Ekki fer sögum af hvort Brynjar hefur fengið náttúruna aftur samkvæmt framansögðu en hann sagði kraftaverk ársins hafa verið fleiri og beindi enn spjótum sínum að flokki Guðmundar Inga:

„Formaður Flokks fólksins tók að sér að sinna þremur ráðuneytum á sama tíma þrátt fyrir að hafa verið óvinnufær öryrki árum eða áratugum saman áður en stjórnmálaferillinn hófst. Og krafturinn er slíkur að hún tekur að sér að auki verkefni úr öðrum ráðuneytum ókeypis.

Eftir það sem er á undan gengið á stjórnarheimilinu var ekki skrítið að fyrrum forseti lýðveldisins sá sig knúinn til að mæta í Silfrið til að hvetja ráðherra ríkisstjórnarinnar til að anda með nefinu og einblína á að gæta hagsmuna þjóðarinnar umfram hagsmuni annarra. Mátti skilja fyrrum forseta svo að andlegt jafnvægi væri afskaplega mikilvægt stjórnmálamönnum sem ætli að gera gagn.“

Gerir einnig grín að sjálfum sér

Brynjar botnar færsluna á því að gera grín að sjálfum sér:

„Það sem hefur slegið mig mest á nýju ári eru fréttir um að áfengisneysla eldri borgara hafi aukist til muna. Soffía var ekki áhyggjufull yfir þessu þar sem könnunin var gerð eftir að ég gekk í félag eldri borgara, sem gæti hafa skekkt myndina mjög. Svo finnst Soffíu allt í lagi að eldri borgarar staupi reglulega enda slík iðja talin árangursrík glímunni við einmanaleika og leiðindi.“

Í færslu gærdagsins biðst Brynjar eins og áður segir afsökunar á gríni sínu um Guðmund Inga. Segist Brynjar gera sér grein fyrir að kímnigáfa og skopskyn manna er mismunandi.

„Eftir ítarlega skoðun hallast ég að því að vinstri sinnaðir vísindamenn hafi haft rétt fyrir sér þegar rannsóknir þeirra sýndu og sönnuðu að vinstri menn séu bæði skemmtilegri og fyndnari en hægri menn. Þeir komust einnig að því að grænmetisætur væru betri í rúminu en kjötætur, sem ég er ekki í nokkrum vafa um að sé rétt.“

Brynjar segir fleira fara misvel í menn og gerir næst stólpagrín að Gústaf eldri bróður sínum, sem sagði flokk Brynjars hafa verið áskrifanda að atkvæði sínu áratugum saman, en hann íhugaði að sækjast eftir sæti á lista Miðflokksins líkt og Helgi Áss Grétarsson, skákmaður. Ekki er ljóst hvort Gústaf er alvara eða grín með orðum sínum, sem Brynjar svarar svohljóðandi:

„Bróðir minn, sá sem pabbi fann á ruslahaugum í sígaunaþorpi á Ítalíu fyrir 70 árum, er alvarlega að hugleiða að leitast eftir sæti á lista Miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum, ef marka má nýlega færslu hans. Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda. Hann hafi yfirgripsmikla þekkingu á vælumenningu, femínisma og undirheimum borgarinnar. Hann hafi allan þann elegans sem nauðsynlegur er fyrir frambjóðanda og að auki sé hann stimamjúkur og fjallfríður, sem skiptir ekki síður máli.

Þeir sem móðgast fyrir hönd bróður míns vegna þessar færslu og vilja styðja hann er bent á félag fólks í yfirvigt.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Borgarfræðingur segir aldrei fleiri bílastæði í borginni – „Þessi umræða er mesta væl sögunnar….“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Dregur áætlanir um refsitolla til baka
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn

Mest lesið

Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“

Nýlegt

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Thomas Frank heldur starfinu hið minnsta yfir helgina
Donnarumma virðist hafa áhuga á því að fara frá City
Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Liverpool með sýningu í Frakklandi – Chelsea vann með herkjum og Newcastle í stuði
Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“

Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins
Fréttir
Í gær

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku
Fréttir
Í gær

Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“

Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“
Fréttir
Í gær
Kristrún Frosta um stöðu Grænlands: „Ég verð ekki sá forsætisráðherra“
Fréttir
Í gær

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Fréttir
Í gær
Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir
Fréttir
Í gær
Rannsókn lokið á Edition-morðunum – Vildi ekki að dóttirin yrði ein eftirlifandi
Fréttir
Í gær

Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“

Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“
Fréttir
Í gær

Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar

Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar
Fréttir
Í gær
Fær engar bætur eftir aðgerð sem hún segir hafa valdið 10 ára kvölum
Fréttir
Í gær
Borgarstjórn biður börn sem voru vistuð á Vöggustofu Thorvaldsenfélagsins afsökunar
Fréttir
Í gær

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“
Fréttir
Í gær
Škoda Auto þriðja söluhæsta bílamerki Evrópu
Fréttir
Í gær
Karlmaður sakaður um svívirðileg kynferðisbrot gegn sex ára barni og eiginkonu sinni – Dreifði myndum af ofbeldinu
Fréttir
Í gær
Kvarta sáran yfir hálkunni og skorti á hálkuvörnum – „Af hverju er þetta svona flókið? Landið heitir Ísland“
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir nauðgun í bíl

Ákærður fyrir nauðgun í bíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin

Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Helgi Áss segir bless við Sjálfstæðisflokkinn: „Frá og með deginum í dag er ég liðsmaður Miðflokksins“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Þessi mál standa mér afar nærri. Þau hafa haft bein og óbein áhrif á líf mitt“

„Þessi mál standa mér afar nærri. Þau hafa haft bein og óbein áhrif á líf mitt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sendur til Íslands gagngert til þess að selja fíkniefni – Sagði „einhvern mann“ í miðbænum hafa gefið sér bíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær endurgreitt frá ríkinu í kjölfar stefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik

Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“

Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kona ákærð fyrir hættulega líkamsárás inni á Exit
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hlaut mölbrot á úlnlið í hrottalegri árás fyrir utan Apótekið