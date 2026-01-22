Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Brynjar Níelsson, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, afsakar grín sitt frá því fyrr í vikunni um veikindi Guðmundar Inga Kristinssonar, þingmanns Flokks fólksins og fyrrum menntamálaráðherra.
„Tek eftir því að síðasta færsla mín hefur farið misvel í menn og nokkrum er misboðið. Það var fjarri mér að hæðast að veikindum fyrrum menntamálaráðherra. Hann hefur sjálfur sagt mér frá slysum sem hann lenti í og afleiðingu þeirra og hafi þurft að skakklappast á hækjum síðan eins og hann orðaði það sjálfur. Mér fannst bara skemmtilega spaugilegt og nánast kraftaverk að hjartalokuaðgerð skyldi verða til þess að hann loksins losnaði við hækjurnar.“
Í færslunni sem fór fyrir brjóst margra sagði Brynjar margt merkilegt og undarlegt gerst tengt stjórnmálum á nýja árinu. „Fyrrum menntamálaráðherra fór í hjartalokuaðgerð sem varð til þess að hann þurfti ekki að nota hækjur lengur eftir að hafa þurft að skakklappast með þær árum saman. Þetta mun vera mesta kraftaverk sögunnar síðan Jesús reisti Lazarus upp frá dauðum. Ég vildi gjarnan hitta þennan lækni og athuga hvort að hægt væri að fá náttúruna aftur með svona aðgerð.“
Ekki fer sögum af hvort Brynjar hefur fengið náttúruna aftur samkvæmt framansögðu en hann sagði kraftaverk ársins hafa verið fleiri og beindi enn spjótum sínum að flokki Guðmundar Inga:
„Formaður Flokks fólksins tók að sér að sinna þremur ráðuneytum á sama tíma þrátt fyrir að hafa verið óvinnufær öryrki árum eða áratugum saman áður en stjórnmálaferillinn hófst. Og krafturinn er slíkur að hún tekur að sér að auki verkefni úr öðrum ráðuneytum ókeypis.
Eftir það sem er á undan gengið á stjórnarheimilinu var ekki skrítið að fyrrum forseti lýðveldisins sá sig knúinn til að mæta í Silfrið til að hvetja ráðherra ríkisstjórnarinnar til að anda með nefinu og einblína á að gæta hagsmuna þjóðarinnar umfram hagsmuni annarra. Mátti skilja fyrrum forseta svo að andlegt jafnvægi væri afskaplega mikilvægt stjórnmálamönnum sem ætli að gera gagn.“
Brynjar botnar færsluna á því að gera grín að sjálfum sér:
„Það sem hefur slegið mig mest á nýju ári eru fréttir um að áfengisneysla eldri borgara hafi aukist til muna. Soffía var ekki áhyggjufull yfir þessu þar sem könnunin var gerð eftir að ég gekk í félag eldri borgara, sem gæti hafa skekkt myndina mjög. Svo finnst Soffíu allt í lagi að eldri borgarar staupi reglulega enda slík iðja talin árangursrík glímunni við einmanaleika og leiðindi.“
Í færslu gærdagsins biðst Brynjar eins og áður segir afsökunar á gríni sínu um Guðmund Inga. Segist Brynjar gera sér grein fyrir að kímnigáfa og skopskyn manna er mismunandi.
„Eftir ítarlega skoðun hallast ég að því að vinstri sinnaðir vísindamenn hafi haft rétt fyrir sér þegar rannsóknir þeirra sýndu og sönnuðu að vinstri menn séu bæði skemmtilegri og fyndnari en hægri menn. Þeir komust einnig að því að grænmetisætur væru betri í rúminu en kjötætur, sem ég er ekki í nokkrum vafa um að sé rétt.“
Brynjar segir fleira fara misvel í menn og gerir næst stólpagrín að Gústaf eldri bróður sínum, sem sagði flokk Brynjars hafa verið áskrifanda að atkvæði sínu áratugum saman, en hann íhugaði að sækjast eftir sæti á lista Miðflokksins líkt og Helgi Áss Grétarsson, skákmaður. Ekki er ljóst hvort Gústaf er alvara eða grín með orðum sínum, sem Brynjar svarar svohljóðandi:
„Bróðir minn, sá sem pabbi fann á ruslahaugum í sígaunaþorpi á Ítalíu fyrir 70 árum, er alvarlega að hugleiða að leitast eftir sæti á lista Miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum, ef marka má nýlega færslu hans. Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda. Hann hafi yfirgripsmikla þekkingu á vælumenningu, femínisma og undirheimum borgarinnar. Hann hafi allan þann elegans sem nauðsynlegur er fyrir frambjóðanda og að auki sé hann stimamjúkur og fjallfríður, sem skiptir ekki síður máli.
Þeir sem móðgast fyrir hönd bróður míns vegna þessar færslu og vilja styðja hann er bent á félag fólks í yfirvigt.“