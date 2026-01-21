Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum

Fyrir dómi liggur mál sem varðar hvarf Friðfinns Freys Kristinssonar, sem hvarf þann 10. nóvember árið 2022. Liggur undir krafa um að hann verði úrskurðaður látinn.
Friðfinnur var 42 ára gamall er hann hvarf. Hann hafði á yngri árum verið keppnismaður í sundi. Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að hann hafði stungið sér til sunds frá Vogabyggð í Reykjavík og synt á haf út.
Þann 29. janúar næstkomandi verður fyrirtaka í máli við Héraðsdóm Reykjavík er varðar hvarf Friðfinns. Stefnandi er faðir hans, séra Kristinn Ágúst Friðfinnsson.
„Sonur minn, Friðfinnur, hvarf fyrir þremur árum. Hann hefur ekki fundist og því þarf dóm/úrskurð til að úrskurða hann látinn. Þrjú ár þurfa að líða þar til hægt er að setja þennan punkt aftan við málið,“ segir Kristinn í samtali við DV. Telur hann að málið muni fara nánast sjálfkrafa í gegn enda yfir þrjú ár liðin frá hvarfi Friðfinns.
„Já, mér skilst að þetta sé nánast formsatriði.“
Í 5. grein laga um horfna menn segir að unnt sé að ákveða með dómi að horfinn maður skuli talinn látinn ef þrjú ár eru liðin frá því síðast spurðist til hans, að undangenginni opinberri stefnu.
Kristinn segir að þessi málalok séu æskileg: „Já, það einfaldar margt. En verst er að hann skuli ekki hafa fundist,“ segir hann.