Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“

Í grein sinni varpar Róbert ljósi á stöðu mála hjá fjölmörgum íbúum í Laugardalnum og þá sérstaklega þegar kemur að barnafjölskyldum.
„Börn og foreldrar í Laugardalnum eru látin bíða. Bíða eftir æfingum sem falla niður. Bíða eftir íþrótta- og félagsaðstöðu sem stenst samanburð við önnur hverfi. Foreldrar bíða eftir því að loforð verði efnd. Þjálfarar bíða eftir góðum og öruggum starfsskilyrðum. Þolinmæðin er á þrotum eins og kom skýrt fram á fjölmennum íbúafundi Ármenninga,“ segir hann í grein sinni.
Hann bendir á að Laugardalurinn sé næst fjölmennasta hverfi Reykjavíkur og það sem vex hvað hraðast. Þéttingarreitir í hverfinu og næsta nágrenni hafi fært borginni nýja íbúa, aukið mannlíf og skapað betri forsendur fyrir verslun og þjónustu í hverfinu.
„En innviðirnir hafa ekki fylgt eftir. Borgin hefur ekki staðið við loforð um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Laugardal, byggingu varanlegrar tengingar Vogabyggðar við Vogahverfið eða klárað viðhald á leikskólanum Laugasól,“ segir Róbert og bætir við að á sama tíma hafi þéttingarreitir við Kirkjusand, í Vogabyggð og á Orkureitnum skilað borginni miklum tekjum af byggingarrétti, gatnagerðargjöldum, lóðarleigu og skatttekjum nýrra íbúa.
„Þetta eru peningar sem eiga að skila sér aftur í hverfið. Í íþróttamannvirki, skólahúsnæði og öruggt umhverfi fyrir börn. Það hefur ekki gerst. Ástæðan er einföld. Tekjur af þéttingarreitum runnu inn í óskilvirkan rekstur borgarinnar í stað þess að fara í nauðsynlegar fjárfestingar í Laugardal.“
Róbert nefnir að í hans gamla félagi, Ármanni, hafi iðkendum fjölgað mikið og körfuknattleiksdeildin sé orðin sú fjölmennasta í Reykjavík.
„Samt bíða Ármenningar enn eftir uppbyggingu sem lofað hefur verið á íbúafundum og í fjölmiðlum árum saman. Oftar en ekki er því fleygt fram að Þjóðarhöllin sé á næsta leyti. Hún hefur einfaldlega ekkert með íþróttastarf barna að gera. Þau geta ekki sætt sig við enn eitt kjörtímabil af óefndum loforðum. Þetta þarf ekki að vera svona.“
Sem fyrr segir býður Róbert sig fram í 1. Sætið á lista Viðreisnar og segir að sem slíkur muni hann laga reksturinn og tryggja að tekjur fari í fjárfestingar í íþróttum, skólum og innviðum. Það hafi hann gert áður sem bæjarstjóri og ráðgjafi, en Róbert var áður bæjarstjóri í Grindavík og þar áður í Vogum.