Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir margvísleg brot gagnvart 13-14 ára stúlku árið 2024.
Maðurinn er í fyrsta lagi ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gagnvart barninu með því að hafa í fjölda skipta haft samræði og önnur kynferðismök við hana og nýtt sér þar yfirburði sína sökum aldurs og þroskamunar, sem og þess að stúlkan var háð fíkniefnum og lyfjum. Brotin framdi maðurinn á dvalarstað sínum í íbúð, inni á salerni í verslunarmiðstöð, utandyra á ótilteknum stað og í tjaldi á öðrum ótilteknum stað.
Í öðru lagi er maðurinn ákærður fyrir sifskaparbrot með því að hafa stuðlað að því að stúlkan kom sér undan valdi og umsjá Barnaverndar Reykjavíkur en þá dvaldist hún með ákærða, meðal annars í tjaldi.
Í þriðja lagi er maðurinn ákærður fyrir að hafa veitt stúlkunni fíkniefni, þ.e. lyfið OxyContin, og hvatt hana til fíkniefnaneyslu.
Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur en þinghald er lokað.