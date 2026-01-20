Rannsókn lokið á Edition-morðunum – Vildi ekki að dóttirin yrði ein eftirlifandi

Rannsókn er lokið á Edition-málinu svokallaða þar sem frönsk feðgin fundust látin í herbergi hótelsins síðastliðið sumar. Málið er nú komið á borð héraðssaksóknara sem mun taka ákvörðun um hvort að eiginkona og móðir hinna látnu, sem grunuð er um verknaðinn, verði ákærð. RÚV greinir frá.
Þar er vitnað í nýbirtan úrskurð Landsréttar frá því sumar þar sem atburðarásinni er lýst. Þar kemur fram að þegar viðbragðsaðilar komu á svæðið hafi konan legið særð á gólfi herbergisins og viðurkennt að hún hefði drepið tvær manneskjur, eiginmann sinn og dóttur. Bæði lágu þau látin í herberginu, með stunguáverka, og var aðkoman ófögur.
Í úrskurðinum kemur fram að hjónin hafi komið til landsins sem ferðamenn, notið alls þess sem Ísland hefur upp á að bjóða og átt bókað flug heim, til Írlands þar sem þau voru búsett, þennan sama örlagaríka dag.
Fram kemur að lögreglumaður hafi heyrt konuna ræða við hjúkrunarfræðing á bráðamóttökunni í Fossvogi og þar hafi hún sagt eiginmann sinn glíma við alvarlega nýrnabilun og vera dauðvona. Hún hafi ekki viljað að dóttirin yrði ein eftirlifandi en sjálf hafi hún ætlað að taka eigið líf eftir ódæðin.
Konan var leyst úr gæsluvarðhaldi á dögunum en sætir farbanni á meðan málið er í ferli. Hún þarf að melda sig til lögreglu tvisvar í viku.
Málið er með öllu fordæmalaust hérlendis en nánar er fjallað um málsatvik og undarlega sögu fjölskyldunnar á vef RÚV.