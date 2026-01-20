Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir

Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur gegn Ungverjum á EM í handbolta, 24-23 í leik þar sem allt virtist vera liðinu í mót. Dómarar leiksins virtust draga taum Ungverja og voru harðlega gagnrýndir af handboltaspekingunum Loga Geirssyni og Kára Kristjáni Kristjánssyni í settinu á RÚV.
Fyrri hálfleikur var æsispennandi og hnífjafn. Ungverjar byrjuðu betur og spennustig íslenska liðsins var mögulega of hátt því liðið tapaði boltanum trekk í trekk í byrjun leiks. Liðið náði þó áttum og komst líka yfir, í 6-7, sem vakti eflaust mikla gleði hjá ungmennum landsins. Ísland var hænuskrefi á undan Ungverjum út hálfleikinn en náðu aldrei að hrista þá af sér. Ungverjar jöfnuðu svo metin með síðasta skoti hálfleiksins og staðan 14-14 í hálfleik. Alvarlegu tíðindin voru þau að Elvar Örn Jónsson, besti varnarmaður liðsins, meiddist á hendi undir lok hálfleiksins og kom ekki meira við sögu í leiknum.
Ísland skoraði fyrsta mark seinni hálfleiksins en svo átti sér stað umdeilt atvik þegar Ýmir Örn Gíslason fèkk rautt spjald fyrir að slá sóknarmann Ungverja í andlitið. Grimmur dómur í ljósi þess að leikmaður Ungverja slapp við rautt spjald í fyrri hálfleik fyrir mun grófara brot. Allt var íslenska liðinu í mót en segja má að einn maður liðsins hafi sagt hingað og ekki lengra á þessum tímapunkti. Það var Viktor Gísli Hallgrímsson, markvörður liðsins, sem lokaði gjörsamlega markinu á meðan að íslenska sóknin var úti á þekju.
Báðum liðum gekk erfiðlega að skora og var spennan gríðarleg. Áfram héldu fleiri lítil atriði að falla með Ungverjum en dómarar leiksins höfðu þó rögg í sér að gefa einum Ungverja rautt spjald fyrir gróft brot gegn Ómari Inga en slepptu svo öðrum Ungverja fyrir ekki síður gróft brot gegn Gísla.
Sóknarleikur liðsins náði sér aldrei almennilega á strik í leiknum en þar var þó Gísli Kristjánsson ljósið í myrkrinu og sýndi svo sannarlega hví hann er talinn vera einn allra fremsti handboltaleikmaður heims um þessar mundir.
En það var annar heimsklassamaður sem tryggði Ísland í raun sigur í leiknum, Viktor Gísli fór hamförum í markinu og steig upp alltaf þegar á honum var þörf. Þá er rétt að minnast á frammistöðu Einars Þorsteins Ólafssonar sem kom inn í vörnina útaf meiðslum og rauðu spjaldi en hann stóð sig fantavel á ögurstundu.
Þá kom Viggó Kristjánsson ískaldur af bekknum og skoraði ótrúlega mikilvæg mörk úr háspennuvítum.
Glæsilegur eins marks sigur var að lokum niðurstaðan og Ísland fer því áfram með 2 stig í milliriðla. Það er alvöru handboltaveisla framundan!