Ákærður fyrir nauðgun í bíl

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni. Hann er sakaður um að hafa í október árið 2021 beitt stúlku ólögmætri nauðung í bíl, fært hana úr buxum og haft samræði við hana og einnig önnur kynferðismök með því að láta hana setjast ofan á sig og nuddað sér upp við hana með samfarahreyfingum, svo kynfæri þeirra snertust.
Í annan stað er hann sakaður um kynferðislega áreitni með því að hafa á árunum 2021 og 2022, á heimili brotaþola, ítrekað snert kynfæri og brjóst brotaþola utan og innan klæða, án hennar samþykkis.
Brotaþoli gerir kröfu um miskabætur að fjárhæð fjórar milljónir króna.
Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur en þinghald er lokað.