fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ákærður fyrir nauðgun í bíl

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni. Hann er sakaður um að hafa í október árið 2021 beitt stúlku ólögmætri nauðung í bíl, fært hana úr buxum og haft samræði við hana og einnig önnur kynferðismök með því að láta hana setjast ofan á sig og nuddað sér upp við hana með samfarahreyfingum, svo kynfæri þeirra snertust.

Í annan stað er hann sakaður um kynferðislega áreitni með því að hafa á árunum 2021 og 2022, á heimili brotaþola, ítrekað snert kynfæri og brjóst brotaþola utan og innan klæða, án hennar samþykkis.

Brotaþoli gerir kröfu um miskabætur að fjárhæð fjórar milljónir króna.

Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur en þinghald er lokað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 59 mínútum
Ákærður fyrir nauðgun í bíl
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Helgi Áss segir bless við Sjálfstæðisflokkinn: „Frá og með deginum í dag er ég liðsmaður Miðflokksins“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
„Þessi mál standa mér afar nærri. Þau hafa haft bein og óbein áhrif á líf mitt“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sendur til Íslands gagngert til þess að selja fíkniefni – Sagði „einhvern mann“ í miðbænum hafa gefið sér bíl
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fær endurgreitt frá ríkinu í kjölfar stefnu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“

Mest lesið

Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Nýlegt

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Manchester United ætlar að blanda sér í slaginn
Hafa sett fram kröfur sínar eftir að hafa hafnað fyrsta tilboði Juventus
Sturlað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton – Sjáðu markið
Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum
Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Tók tilhlaup áður en hann sparkaði í höfuð barnsmóður sinnar – Kýldi svo aðra konu niður nokkrum mánuðum síðar
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“

Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Frétti það fyrst í morgun að hann hefði unnið 67 milljónir
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Þórdís segir öryggi Íslands byggja á þessu þrennu – „Þetta gæti allt verið í uppnámi núna“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Gagnrýnir fréttaflutning um styrki – „Hér var verið að matreiða fréttaefni til að þjóna ákveðnum pólitískum tilgangi“

Gagnrýnir fréttaflutning um styrki – „Hér var verið að matreiða fréttaefni til að þjóna ákveðnum pólitískum tilgangi“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Gagnrýnir ákæruvaldið eftir að skjólstæðingur hans var sýknaður af ákæru um sérstaklega hættulega líkamsárás

Gagnrýnir ákæruvaldið eftir að skjólstæðingur hans var sýknaður af ákæru um sérstaklega hættulega líkamsárás
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Brúni hundamítillinn greindist á hundi – hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Lögreglan óskar eftir upplýsingum um hótanir með skotvopni

Lögreglan óskar eftir upplýsingum um hótanir með skotvopni
Fréttir
Í gær
Áfengisneysla eykur líkur á þessum krabbameinum og segir læknir tilfellum geta fjölgað verulega – „Það verður ekki auðvelt að fást við slíka aukningu“
Fréttir
Í gær
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Fréttir
Í gær

Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi

Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi
Fréttir
Í gær

Yfir eitt hundrað tilnefningar til Viðurkenninga FKA

Yfir eitt hundrað tilnefningar til Viðurkenninga FKA
Fréttir
Í gær
Minnst 39 látnir eftir slysið á Spáni – Sérfræðingar sagðir afar undrandi
Fréttir
Í gær
Drap Amazon sendil – Hélt að hann væri kærasti dótturinnar
Fréttir
Í gær

Ólympíumeistari fyrir dóm – Sakaður um að hafa nauðgað barni

Ólympíumeistari fyrir dóm – Sakaður um að hafa nauðgað barni
Fréttir
Í gær
Enn og aftur tapar Jeanine Pirro – Heimilislaus maður sýknaður á hálftíma fyrir að beina laser að þyrlu Trump
Fréttir
Í gær
Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn
Fréttir
Í gær
Áfall fyrir foreldra: Ungbarnaleikskólinn Ársól hættir starfsemi í sumar
Fréttir
Í gær

Nóbelsnefndin með yfirlýsingu – Verðlaunin eru verðlaunahafans

Nóbelsnefndin með yfirlýsingu – Verðlaunin eru verðlaunahafans
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Huldumaðurinn Aðalsteinn ákærður í sjö ára gömlu fjársvikamáli – „Bara einhver krakki í Hveragerði“

Huldumaðurinn Aðalsteinn ákærður í sjö ára gömlu fjársvikamáli – „Bara einhver krakki í Hveragerði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar

Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri

Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn

Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“