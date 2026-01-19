Hlaut mölbrot á úlnlið í hrottalegri árás fyrir utan Apótekið

Héraðssaksóknari hefur ákært tvo menn vegna árásar á aðra tvo menn fyrir utan veitingastaðinn Apotek, Austurstræti 16, laugardaginn 20. apríl árið 2024.
Þeim er gefið að sök að hafa veist í sameiningu að manni þar sem annar hrinti honum í götuna, settist ofan á hann og sló hann ítrekað víða um líkamann með krepptum hnefa. Hinn sparkaði í líkama hans og höfuð. Hlaut hann brot við vinstri úlnlið, mélbrot, skurð í hægri lófa og blæðingu í hægri olnboga.
Annar árásarmannanna er síðan sakaður um að hafa ráðist á annan mann á sama tíma og sama stað, og slegið hann með krepptum hnefa í andlitið.
Hinn árásarmaðurinn er sakaður um að hafa haft í vörslu sinni 2,23 grömm af kókaíni.
Fyrrnefndi brotaþolinn krefst 3,5 milljóna króna í miskabætur.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur 29. janúar næstkomandi.