Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik

Héraðssaksóknari hefur ákært Muhammad Younas, eiganda dekkjaverkstæðisins Iceland tire, Rauðhellu 4, Hafnarfirði, og dekkjaverkstæðið sjálft, fyrir meiriháttar brot gegn skatta- og bókhaldslögum.
Annars vegar eru Muhammad og Iceland tire ákærð fyrir að hafa vantalið rekstrartekjur fyrirtækisins fyrir rekstrarárin 2018 til 2021 um samtals rétt rúmlega 34 milljónir króna.
Hins vegar eru aðilarnir sakaðir um að hafa staðið skil á efnislega röngum virðisaukaskattskýrslum með því að vanframtelja útskatt frá árunum 2017 og fram til 2022. Vangreiddur virðisaukaskattur vegna þessarar háttsemi er tæplega 65 milljónir króna.
Ennfremur segir í þriðja ákærulið:
„Með því að rangfæra bókhald í rekstri Iceland tire ehf. með því að gefa ekki út sölureikninga vegna hluta af sölu félagsins og gefa út sölureikninga án þess að um eiginlega sölu hafi verið að ræða, sem leiddi til þess að bókhald félagsins gaf ranga mynd af viðskiptum og vantaldi tekjur félagsins, svo bókhaldið uppfyllti ekki kröfur laga nr. 145/1994 um bókhald á tímabilinu september rekstrarárið 2017 til og með desember rekstrarárið 2022.“
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 28. janúar næstkomandi.