Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn

Ættbálkahöfðingjar innfæddra Bandaríkjamanna hafa greint frá því að fólk þeirra hafi orðið fyrir árásum frá ICE sveitum Donald Trump. Meðal annars hafa innfæddir Bandaríkjamenn verið handteknir eingöngu vegna húðlitar og nafns.
Dagblaðið Washington Post greinir frá þessu.
Hinar grímuklæddu vígasveitir ICE hafa valdið miklum usla síðan ríkisstjórn Donald Trump gaf þeim óheft leyfi til þess að veitast að innflytjendum í landinu. Einnig hafa þeir veist að mörgu öðru fólki, meðal annars hinni 37 ára gömlu Renee Good sem var skotin í andlitið fyrir það eitt að reyna að flýja hinar grímuklæddu sveitir.
Nú hafa ættbálkahöfðingjar innfæddra í Bandaríkjunum greint frá því að þeirra fólk hafi orðið fyrir barðinu á ICE. Hafa innfæddir Bandaríkjamenn verið stöðvaðir, yfirheyrðir, áreittir og handteknir, eingöngu vegna húðlitar og nafns.
Meðal þeirra sem hafa verið handteknir eru Jose Roberto Ramirez, tvítugur maður af ættbálkinum Ojibwe í norðurhluta Minnesota. Honum var haldið í alls tíu klukkutíma af ICE sveitunum án tilefnis. Þegar honum var loksins sleppt var hann með áverka á baki og hálsi eftir barsmíðar.
Margir fleiri hafa orðið fyrir barðinu á ICE, meðal annars úr hinum fjölmenna Sioux ættbálki sem búa í Miðvesturríkjunum og á hinum Miklu sléttum.