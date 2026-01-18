fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 18. janúar 2026 14:30

Meira en 1 prósent Bandaríkjamanna eru innfæddir.

Ættbálkahöfðingjar innfæddra Bandaríkjamanna hafa greint frá því að fólk þeirra hafi orðið fyrir árásum frá ICE sveitum Donald Trump. Meðal annars hafa innfæddir Bandaríkjamenn verið handteknir eingöngu vegna húðlitar og nafns.

Dagblaðið Washington Post greinir frá þessu.

Hinar grímuklæddu vígasveitir ICE hafa valdið miklum usla síðan ríkisstjórn Donald Trump gaf þeim óheft leyfi til þess að veitast að innflytjendum í landinu. Einnig hafa þeir veist að mörgu öðru fólki, meðal annars hinni 37 ára gömlu Renee Good sem var skotin í andlitið fyrir það eitt að reyna að flýja hinar grímuklæddu sveitir.

Nú hafa ættbálkahöfðingjar innfæddra í Bandaríkjunum greint frá því að þeirra fólk hafi orðið fyrir barðinu á ICE. Hafa innfæddir Bandaríkjamenn verið stöðvaðir, yfirheyrðir, áreittir og handteknir, eingöngu vegna húðlitar og nafns.

Meðal þeirra sem hafa verið handteknir eru Jose Roberto Ramirez, tvítugur maður af ættbálkinum Ojibwe í norðurhluta Minnesota. Honum var haldið í alls tíu klukkutíma af ICE sveitunum án tilefnis. Þegar honum var loksins sleppt var hann með áverka á baki og hálsi eftir barsmíðar.

Margir fleiri hafa orðið fyrir barðinu á ICE, meðal annars úr hinum fjölmenna Sioux ættbálki sem búa í Miðvesturríkjunum og á hinum Miklu sléttum.

Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn
Enn og aftur tapar Jeanine Pirro – Heimilislaus maður sýknaður á hálftíma fyrir að beina laser að þyrlu Trump
Áfall fyrir foreldra: Ungbarnaleikskólinn Ársól hættir starfsemi í sumar
Nóbelsnefndin með yfirlýsingu – Verðlaunin eru verðlaunahafans
Huldumaðurinn Aðalsteinn ákærður í sjö ára gömlu fjársvikamáli – „Bara einhver krakki í Hveragerði“
Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki
Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn

Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða

Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““
Myndband: Stórkostleg stemning hjá íslenskum stuðningsmönnum eftir sigurinn gegn Ítalíu

39-26: Ítalir áttu enga möguleika í íslensku vélina

Dómari víkur sæti vegna mistaka
Sölvi var vöggustofubarn – „Þessi óöryggistilfinning hefur fylgt mér í gegnum lífið“

Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“

Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%

Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Erla Björg ritstjóri fréttastofu Sýnar segir upp
Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“

„Við lítum þessar ásakanir mjög alvarlegum augum“
Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa

Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Nova í samstarf við DRM-LND
Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast