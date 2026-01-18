Ólympíumeistari fyrir dóm – Sakaður um að hafa nauðgað barni

Franski ólympíumeistarinn Yannick Agnel mun þurfa að svara til saka fyrir dómstólum. Hann er ákærður fyrir að hafa nauðgað þrettán ára dóttur fyrrverandi þjálfara síns. Agnel vann tvö gull í sundi á leikunum í London árið 2012.
Málið er búið að veltast lengi um í kerfinu. Fyrst var greint frá því árið 2021 að Agnel væri grunaður um að hafa nauðgað barni. Agnel er 33 ára í dag en er sakaður um að hafa nauðgað dóttur fyrrverandi þjálfara síns árið 2016.
Agnel varð stórstjarna í sundi árið 2012 þegar hann vann tvö gullverðlaun. Annars vegar í 200 metra skriðsundi og hins vegar í 4×100 metra boðsundi með frönsku sveitinni. Sú sveit vann einnig silfur í 4×200 metra boðsundi.
Agnel er sakaður um að hafa ítrekað brotið á þrettán ára stúlku yfir rúmlega hálfs árs tímabil. Það er frá gamlársdegi árið 2015 til ágústloka árið 2016. Hafi brotin átt sér stað á mörgum stöðum. Meðal annars Í Frakklandi, Spáni, Tælandi og á Ólympíuleikunum í Ríó de Janeiro í Brasilíu. Það var um það leiti þegar Agnel gaf sundferilinn upp á bátinn.
Agnel var kærður og handtekinn árið 2021. Viðurkenndi hann þá að hafa haft samræði við stúlkuna en hafnaði því að um þvingun hafi verið að ræða.
Stúlkan var þrettán ára gömul og barn samkvæmt frönskum lögum. Samkvæmt lögunum geta börn undir 15 ára ekki veitt upplýst samþykki fyrir kynlífi og er það því sjálfkrafa skilgreint sem nauðgun. Verði Agnel fundinn sekur gæti hann átt allt að 20 ára fangelsi yfir höfði sér.
Málið hefur verið lengi til rannsóknar og velkst um í kerfinu. Fram hefur komið að Agnel og stúlkan hafi hist augliti til auglitis á fundi í júlí árið 2024, en hún er nú á þrítugsaldri.
Lögmenn Agnel reyndu að fá málinu vísað frá en á síðasta ári úrskurðaði dómari í Frakklandi að málið skyldi tekið fyrir. Mun málið verða tekið fyrir í borginni Colmar, í norðausturhluta Frakklands, upp við þýsku landamærin.