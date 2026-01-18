Enn og aftur tapar Jeanine Pirro – Heimilislaus maður sýknaður á hálftíma fyrir að beina laser að þyrlu Trump

Það tók kviðdóm í Washington borg ekki nema 35 mínútur að sýkna mann af sökum um að hafa beint laser-geisla að þyrlu Donald Trump, Marine One. Er þetta enn eitt niðurlægjandi tapið hjá saksóknaranum Jeanine Pirro, fyrrverandi fréttamanni Fox News sem Trump lét skipa.
Breska blaðið The Guardian greinir frá þessu.
Maðurinn, hinn 33 ára Jacob Winkler, var handtekinn af lífvörðum Trump í september. Sögðust þeir hafa séð hann beina laser-geisla að þyrlunni þar sem hún flaug lágt yfir Hvíta húsið, með Trump innanborðs.
Var hann ákærður af saksóknara Washington borgar, Jeanine Pirro, fyrir að trufla flugvél. Hefði hann geta fengið allt að fimm ára fangelsisdóm fyrir, hefði hann verið fundinn sekur.
Pirro var yfirlýsingarglöð í aðdraganda málsins og sagði að embættið myndi setja fullan þunga í málið.
Winkler er heimilislaus maður og laser-geislinn umræddi er kattaleikfang. Tók það kviðdóminn ekki nema rúman hálftíma að sýkna hann þar sem málatilbúnaðurinn þótti ansi dapur.
„Í valdamestu borg heimsins eyðir ríkisstjórnin orku í að reyna að gera glæpamann úr heimilislausum manni með kattaleikfang á lyklakyppu,“ sögðu skipaðir verjendur Winklers.
Þetta bætist á lista misheppnaðra mála Pirro. Ekki er langt síðan að maður að nafni Sean Charles Dunn var sýknaður fyrir að kasta Subway samloku að útsendara landamæragæslunnar.