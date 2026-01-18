fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

Drap Amazon sendil – Hélt að hann væri kærasti dótturinnar

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 18. janúar 2026 21:30

Mata gaf sig fram við lögreglu þremur vikum eftir manndrápið. Myndir/Lögreglan í Houston

Faðir í Texas hefur verið handtekinn og ákærður fyrir manndráp á ungum sendli. Taldi maðurinn ranglega að hann væri kærasti dóttur sinnar sem hefði ráðist á hana.

Maðurinn sem í haldi er heitir Jonathan Ross Mata, 39 ár að aldri. Hann hefur verið ákærður fyrir að skjóta mann að nafni Desmond Butler, 25 ára sendil hjá Amazon, til bana. Mata fór hins vegar mannavillt.

Eins og kemur fram í tilkynningu lögreglunnar í Houston borg þá átti manndrápið sér stað aðfaranótt jóladags.

Skaut á bílinn

Jonathan Mata og eiginkona hans, sem hefur ekki verið nafngreind, voru á bensínstöð á GMC Acadia bíl þeirra um klukkan 1:00 þegar Butler kom á keyrandi á stöðina á grárri Hondu Pilot.

Eiginkona Mata stökk út úr bílnum sínum og hljóp að Hondunni og reyndi að opna hurðina farþegamegin. Taldi hún að dóttir sín væri inni í bílnum.

Butler keyrði hins vegar í burtu, augljóslega skelkaður á þessu, en þá steig Jonathan Mata út með hólk og skaut á Honduna. Eins og sést í myndefni af öryggismyndavélum þá varð ökumaðurinn fyrir skotinu og keyrði á staur. Mata hjónin fóru hins vegar inn í sinn bíl og keyrðu burt.

Hringt var á lögreglu og sjúkralið sem flutti Butler á spítala. Þar var hann hins vegar úrskurðaður látinn skömmu síðar.

Jonathan Mata gaf sig fram á lögreglustöð þann 14. janúar og var samstundis vistaður í fangelsi. Honum hefur síðan verið sleppt á tryggingu upp á 50 þúsund dollara, það er um 6,3 milljón króna. Hann á að mæta fyrir dómstóla þann 25. febrúar.

Algjör misskilningur

Að sögn lögreglunnar í Houston þá eru engin tengsl á milli Mata og hins látna Butler. Manndrápið var byggt á algjörum misskilningi.

Mata hjónin höfðu fengið símhringingu frá dóttur sinni sem hafði sagt þeim að kærasti hennar hefði ráðist á hana með líkamlegu ofbeldi. Bjuggust þau við því að kærastinn myndi keyra henni á bensínstöðina þessa umræddu nótt og því biðu þau þar.

Þegar gráa Hondan kom á bensínstöðina sáu þau stúlku í farþegasætinu og töldu að það væri dóttirin. Það reyndist hins vegar vera allt önnur stúlka.

Baðst afsökunar

Sú stúlka var yfirheyrð af lögreglu og sagði hún að Jonathan hafi komið að Hondunni eftir að hún endaði á staurnum og hafi litið inn í bílinn. Sagði hann við hana að hann væri að leita að dóttur sinni sem hefði verið rænt. Baðst hann afsökunar á þessum misskilningi og sagðist ætla að hringja á neyðarlínuna. Það gerði hann hins vegar ekki en gaf sig fram við lögreglu þremur vikum seinna.

Jonathan sagðist vera miður sín yfir þessu máli. Hann hafi aldrei ætlað að drepa neinn heldur hafi hann skotið tvisvar til þess að reyna að stöðva bílinn. Hann sagðist hafa verið of hræddur til að hringja í neyðarlínuna.

 

