fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn

Ritstjórn DV
Laugardaginn 17. janúar 2026 19:00

Högni Kjartan hefur valdið usla í Kólumbíu og Póllandi

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eins og greint var frá í morgun er hinn 38 ára gamli Högni Kjartan Þorkelsson í haldi lögreglu í kólumbísku borginni Medellín grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku. Högni var handtekinn á Þorláksmessu á síðasta ári en Vísir greindi frá því að hann hafi verið í slagtogi við aðra stúlku á táningsaldri, sem og móður hennar, þegar hann var tekinn höndum. Málið hefur vakið nokkra athygli ytra.

Högni Kjartan í haldi kólumbískra lögreglumanna

Samkvæmt heimildum DV er þetta þó ekki í fyrsta sinn sem Högni Kjartan veldur usla á erlendri grundu og kemst í þarlenda fjölmiðla. Í október 2023 vakti það mikla athygli þegar ónefndur Íslendingur lúbarði lögreglumenn á lögreglustöð í Varsjá í Pólland en sá hafði verið tekinn höndum fyrir skemmdarverk í borginni.  Átti hann að hafa skemmt lúxusbifreið af gerðinni Bentley, með því að berja húdd hennar með fartölvu og sparka í stuðara hennar og var tjónið metið á um tvær milljónir króna.

Íslenskir fjölmiðla gerðu málinu skil en aldrei var greint frá nafni mannsins.

Heimildir DV herma að þar hafi Högni Kjartan verið á ferðinni en á öryggismyndavél lögreglustöðvarinnar sást hvernig hann átti allskostar við tvö pólska lögreglumenn í dágóða stund. Að endingu barst liðsauki og var Högni Kjartan yfirbugaður í kjölfarið.

Högni Kjartan lúber pólska lögreglumenn

Niðurstaða málsins var sú að Högna Kjartani var gert að greiða sekt upp á þrettán þúsund pólsk slot vegna málsins, sem samsvarar um 450 þúsund krónum. Þá urðu átökin til þess að endurskoða átti þjálfun pólskra lögreglumanna.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““
Fréttir
Í gær
Myndband: Stórkostleg stemning hjá íslenskum stuðningsmönnum eftir sigurinn gegn Ítalíu

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Carrick svarar fyrir pillur sem hann fékk frá Keane
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Fréttir
Í gær
Sölvi var vöggustofubarn – „Þessi óöryggistilfinning hefur fylgt mér í gegnum lífið“
Fréttir
Í gær

Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir

Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fréttir
Í gær
Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
Fréttir
Í gær
„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“
Fréttir
Í gær

Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum

Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum
Fréttir
Í gær

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“
Fréttir
Í gær
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Fréttir
Í gær

Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%

Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Fréttir
Í gær
Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Fréttir
Í gær
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Fréttir
Í gær

Erla Björg ritstjóri fréttastofu Sýnar segir upp

Erla Björg ritstjóri fréttastofu Sýnar segir upp
Fréttir
Í gær

Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara

Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara
Fréttir
Í gær
Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“
Fréttir
Í gær
„Við lítum þessar ásakanir mjög alvarlegum augum“
Fréttir
Í gær

Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa

Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa
Fréttir
Í gær
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann

Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald

Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina