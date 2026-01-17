Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn

Eins og greint var frá í morgun er hinn 38 ára gamli Högni Kjartan Þorkelsson í haldi lögreglu í kólumbísku borginni Medellín grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku. Högni var handtekinn á Þorláksmessu á síðasta ári en Vísir greindi frá því að hann hafi verið í slagtogi við aðra stúlku á táningsaldri, sem og móður hennar, þegar hann var tekinn höndum. Málið hefur vakið nokkra athygli ytra.
Samkvæmt heimildum DV er þetta þó ekki í fyrsta sinn sem Högni Kjartan veldur usla á erlendri grundu og kemst í þarlenda fjölmiðla. Í október 2023 vakti það mikla athygli þegar ónefndur Íslendingur lúbarði lögreglumenn á lögreglustöð í Varsjá í Pólland en sá hafði verið tekinn höndum fyrir skemmdarverk í borginni. Átti hann að hafa skemmt lúxusbifreið af gerðinni Bentley, með því að berja húdd hennar með fartölvu og sparka í stuðara hennar og var tjónið metið á um tvær milljónir króna.
Íslenskir fjölmiðla gerðu málinu skil en aldrei var greint frá nafni mannsins.
Heimildir DV herma að þar hafi Högni Kjartan verið á ferðinni en á öryggismyndavél lögreglustöðvarinnar sást hvernig hann átti allskostar við tvö pólska lögreglumenn í dágóða stund. Að endingu barst liðsauki og var Högni Kjartan yfirbugaður í kjölfarið.
Niðurstaða málsins var sú að Högna Kjartani var gert að greiða sekt upp á þrettán þúsund pólsk slot vegna málsins, sem samsvarar um 450 þúsund krónum. Þá urðu átökin til þess að endurskoða átti þjálfun pólskra lögreglumanna.