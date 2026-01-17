fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri

Ritstjórn DV
Laugardaginn 17. janúar 2026 12:30

Úkraínsk kona á fimmtugsaldri, sem búsett er hérlendis, hefur verið ákærð fyrir peningaþvætti með því að taka við þriggja milljón króna millifærslu inn á bankareikning sinn í Landsbankanum frá ónefndum aðila. Í ákærunni kemur fram að milljónirnar eru sagðar vera ávinningur af fjársvikum sem sami aðili framdi í gegnum Facebook í júlí árið 2024 og hafði áðurnefnda upphæð af akureyskri konu sem einnig er á fimmtugsaldri. Þetta kemur fram í auglýsingu í Lögbirtingablaðinu.

Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 16. mars næstkomandi en ekki hefur tekist að birta ákærðu stefnuna og því er hún birt opinberlega í Lögbirtingablaðinu. Er þess krafist að sú úkraínska verði dæmdi til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.

