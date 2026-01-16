Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““

Hinn landsþekkti blaðamaður Morgunblaðsins, Stefán Einar Stefánsson, segir að mörgum spurningum sé ósvarað í vændismáli Guðbrands Einarssonar, fráfarandi þingmanns Viðreisnar, sem sagði af sér þingmennsku vegna yfirvofandi umfjöllunar Vísis um að hann hafi gert tilraun til vændiskaupa árið 2012. Atvikið átti sér stað í samkvæmi í fjölbýlishúsi sem Guðbrandur og fleiri komu í eftir að hafa setið þing ASÍ.
Stefán Einar var á þessum tíma formaður VR og hann segir í Facebook-færslu:
Hverjir voru í gleðskapnum?
„Allt er þetta mál hið ótrúlegasta og frétt Vísis svo þvæld að engin leið er að átta sig á raunverulegum málsatvikum? Lögreglan grípur Guðbrand Einarsson í íbúð þar sem haldinn var gleðskapur meðan á ASÍ-þingi stóð árið 2012. Lögreglan telur íbúðina tengda vændisstarfsemi. Guðbrandur neitar og ekkert verður úr málinu af hálfu yfirvalda. 13 árum síðar gefur Guðbrandur út yfirlýsingu um að hann hafi falast eftir þjónustu vændiskonu árið 2012 og að hann sjái mjög eftir því, jafnvel þótt ekkert hafi orðið af fyrirætlunum hans.
Augljóst er að þetta tengist umræddum gleðskap sem Guðbrandur segist hafa sótt ásamt öðrum þingfulltrúum á ASÍ þinginu. Hann segist hins vegar ekki muna hvert húsið sé, né heldur hverjir voru í gleðskapnum.
Einhverjir búa yfir þeirri vitneskju. Væntanlega trúnaðarmenn á vettvangi ASÍ sem sátu þingið og héldu í partýið óeftirminnilega.
Upplýsa verður hverjir það voru. Einhver eða einhverjir búa yfir þeirri vitneskju þótt hinn gleymni fyrrum þingmaður Viðreisnar geri það ekki.“
Stefán Einar upplýsir að hann hafi sjálfur sótt umrætt ASÍ-þing en hann hafi hins vegar ekki farið í samkvæmið umrædda. Hann skrifar:
„Ég sat þetta ASÍ-þing og get staðfest að ég fór ekki í þetta partý. Það hefði aldrei komið til. En ég man að á þinginu var fjallað um mansalsmál og ályktað gegn slíkum viðbjóði. Undarlegir eru menn, allsgáðir eða ekki, sem standa að yfirlýsingum sem þessum og stökkva svo beint í fang portkvenna. Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann“.“