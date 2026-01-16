Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir það óhugnanlega tilfinningu að menn sem hún hefur unnið með hafi þau viðhorf að konur séu til brúks fyrir þá.
Hún segir vændi ekki vera elstu atvinnugreinina eins og stundum er haldið fram „og þó svo væri er það ekki ástæða til að tala um vændi í rómantískum ljóma, ekki frekar en málaliðun – önnur gömul „atvinnugrein“, segir Drífa í færslu sinni.
Í morgun var greint frá því að Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, hefði sagt af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa árið 2021. Ákvörðun sína um afsögn tók Guðbrandur eftir að Vísis tilkynnti honum að von væri á fréttaflutningi vegna málsins.
„Brotaþolar vændis búa margir við mjög alvarlegar afleiðingar, reyndar eru þau sem hafa komið til Stígamóta til að fá stuðning eftir vændi að glíma við erfiðari afleiðingar en margir brotaþolar annars konar ofbeldis. Þetta sést í sjálfskaðandi hegðun, sjálfsvígstilraunum og fleiri afleiðingum.“
Drífa biðlar til fólks að tala ekki um „vændiskonur”.
„Þetta er ekki eitthvað sem konur eru heldur eitthvað sem þær leiðast út í, yfirleitt vegna neyðar, neyslu, fátæktar eða þvingunar. Tölum frekar um konur (eða kvár eða karla) í vændi.
Vændi er sprottið af þeirri hugmynd að karlar eigi tilkall til kynlífs og tilkall til líkama annarra (yfirleitt kvenna). Þeirri hugmynd að líkamar kvenna séu til brúks fyrir karla og sölu- og neysluvara. Sú hugmynd hefur alvarlegar afleiðingar á jafnrétti en er því miður allt of algeng.“
Drífa segir að baráttan gegn vændi er baráttan gegn ofbeldi og fyrir kvenfrelsi og jafnrétti.
Vegna þeirrar þekkingar sem við höfum í dag á undirrót og afleiðingum vændis er það skilgreint sem kynferðisbrot í íslenskum lögum að kaupa sér vændi.
„Á persónulegum nótum finnst mér það óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna, að þær séu til brúks fyrir þá. Við skulum leggjast á árarnar til að uppræta þessi viðhorf!“