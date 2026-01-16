fbpx
Föstudagur 16.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 16. janúar 2026 14:02

Drífa Snædal talskona Stígamóta. Mynd: Ernir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir það óhugnanlega tilfinningu að menn sem hún hefur unnið með hafi þau viðhorf að konur séu til brúks fyrir þá.

Hún segir vændi ekki vera elstu atvinnugreinina eins og stundum er haldið fram „og þó svo væri er það ekki ástæða til að tala um vændi í rómantískum ljóma, ekki frekar en málaliðun – önnur gömul „atvinnugrein“, segir Drífa í færslu sinni.

Í morgun var greint frá því að Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, hefði sagt af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa árið 2021. Ákvörðun sína um afsögn tók Guðbrandur eftir að Vísis tilkynnti honum að von væri á fréttaflutningi vegna málsins.

Sjá einnig: Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa

„Brotaþolar vændis búa margir við mjög alvarlegar afleiðingar, reyndar eru þau sem hafa komið til Stígamóta til að fá stuðning eftir vændi að glíma við erfiðari afleiðingar en margir brotaþolar annars konar ofbeldis. Þetta sést í sjálfskaðandi hegðun, sjálfsvígstilraunum og fleiri afleiðingum.“

Drífa biðlar til fólks að tala ekki um „vændiskonur”.

„Þetta er ekki eitthvað sem konur eru heldur eitthvað sem þær leiðast út í, yfirleitt vegna neyðar, neyslu, fátæktar eða þvingunar. Tölum frekar um konur (eða kvár eða karla) í vændi.

Vændi er sprottið af þeirri hugmynd að karlar eigi tilkall til kynlífs og tilkall til líkama annarra (yfirleitt kvenna). Þeirri hugmynd að líkamar kvenna séu til brúks fyrir karla og sölu- og neysluvara. Sú hugmynd hefur alvarlegar afleiðingar á jafnrétti en er því miður allt of algeng.“

Drífa segir að baráttan gegn vændi er baráttan gegn ofbeldi og fyrir kvenfrelsi og jafnrétti.

Vegna þeirrar þekkingar sem við höfum í dag á undirrót og afleiðingum vændis er það skilgreint sem kynferðisbrot í íslenskum lögum að kaupa sér vændi.

„Á persónulegum nótum finnst mér það óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna, að þær séu til brúks fyrir þá. Við skulum leggjast á árarnar til að uppræta þessi viðhorf!“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“

Mest lesið

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn

Nýlegt

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Keane tætti Neville og United í sig – Gagnrýnir harðlega þá menn sem fengu starf í vikunni
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
„Við lítum þessar ásakanir mjög alvarlegum augum“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu

Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Nova í samstarf við DRM-LND

Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Í gær
Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 
Fréttir
Í gær

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni

Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni
Fréttir
Í gær
„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Fréttir
Í gær
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast
Fréttir
Í gær

Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann

Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann
Fréttir
Í gær

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 
Fréttir
Í gær
Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur
Fréttir
Í gær
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Fréttir
Í gær

Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald

Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald
Fréttir
Í gær
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Fréttir
Í gær
Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina
Fréttir
Í gær
Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Í gær

Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi

Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi
Fréttir
Í gær

„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“

„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“
Fréttir
Í gær
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Fréttir
Í gær

Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar

Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Í gær
Fær vægan dóm fyrir að misþyrma sambýliskonu sinni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Barna- og ungmennabókahöfundar verða áberandi í erlendri kynningu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sakaður um að nauðga stjúpdóttur sinni ítrekað frá því hún var sex ára

Sakaður um að nauðga stjúpdóttur sinni ítrekað frá því hún var sex ára
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“

Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Baltasar Samper er látinn