Föstudagur 16.janúar 2026

DV

Fréttir

Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum

Ritstjórn DV
Föstudaginn 16. janúar 2026 14:00

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafnaði kröfu konu um að felld yrði úr gildi ákvörðun sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um að nauðungarvista hana á sjúkrahúsi í allt að 21 sólarhring.

Braust inn til þekkts fjárfestis

Umrædd kona glímir við ranghugmyndir en í desember sóttu héraðslæknir og lögregla hana á heimili þekkts fjárfestis þar sem hún var stödd í óleyfi ásamt barnungri dóttur sinni. Konan hélt því fram að hún væri í sambúð með manninum. Því til staðfestingar framvísaði hún fölsuðum pappírum. Á þessum tíma mun konan hafa verið á flakki með dóttur sína sem hafði ekki verið að mæta í skólann. Konan hélt því þó fram að einhver hefði hakkað sig inn í fjarvistakerfi skólans til að láta líta út fyrir að stúlkan væri ekki að mæta.

Í samtölum við lækna komu fram miklar og fastmótaðar ranghugmyndir. Taldi konan sem dæmi að hún væri í sambandi og sambúð með áðurnefndum fjárfesti sem er giftur annarri konu. Samkvæmt héraðslækni hafði konan falsað hjúskaparvottorð sitt og fjárfestisins sem hún svo skilaði inn til sýslumanns. Konan taldi sig líka vera í miðju einhvers konar valdastríðs og greindi frá því að valdamiklir menn væru að skemma fyrir henni og sé hún búin að vera mjög hrædd. Til dæmis hafi þeir hakkað sig inn í netkerfi hennar í vinnunni og átt við fjarvistakerfi í skóla dóttur hennar. Sagði konan að þetta hefði allt byrjað fyrir um einu og hálfu ári þegar hún hafi lent í einhvers konar árás.

Telur sig ekki veika

Læknir skrifaði í vottorð sitt að í samtali við konuna hefðu komið fram vægar hugsanatruflanir og skýrar ranghugmyndir. Konan teldi að verið væri að vinna gegn henni. Hún talaði mikið um siðferði og réttlæti og upplifði að heimurinn væri ekki eins og hún hafði haldið að hann væri. Hún vildi lítið segja um hugmyndir sínar um þekktan fjárfesti og neitaði að svara slíkum spurningum. Hún þvertók fyrir að vera með ofskynjanir og hafði ekkert innsæi í ranghugmyndir sínar. Hún botnaði ekkert í því hvers vegna hún væri á geðdeild.

Konan lýsti því fyrir dómi að í desember hafi hún verið heima hjá sér með yngstu dóttur sinni og vinkonu hennar þegar lögreglan kom þangað og handtók hana fyrir húsbrot. Hún sagðist búa á umræddu heimili ásamt dóttur sinni, sambýlismanni og börnum hans. Hún sagði að sambandið hafi ekki staðið yfir langt tímabil og hafi hafist á síðasta ári. Konan sagðist einnig vera ofsótt af eltihrelli sem hún nafngreindi. Hún sagðist ekki hafa önnur tengsl við eltihrellinn en þau að hún hefði leitað til hans sem fjárfestis. Eltihrellirinn hafi svo yfirtekið líf hennar, átt við skráningar o.fl. Hún kannaðist ekkert við að hafa framvísað fölsuðum pappírum þegar lögregla hafði afskipti af henni. Hún sagði heilsu sína vera góða, hún hefði ekki átt við andleg veikindi að stríða, ekki verið greind með geðsjúkdóma og ekki verið áður á geðdeild.

Læknir sem gaf skýrslu fyrir dómi sagði nauðsynlegt að hefja rannsóknir á veikindum konunnar svo hægt sé að átta sig á því hvað er í gangi hjá henni og til að útiloka líkamlegar orsakir. Hún hefði verið með ranghugmyndir við konu á geðdeild og væri ástand hennar óbreytt frá komu. Hún hafi ekki innsæi í veikindi sín og teldi sig ekki vera veika. Því þyrfti að nauðungarvista hana og vægari úrræði ekki tæk.

 

