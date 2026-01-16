fbpx
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir

Ágúst Borgþór Sverrisson
Föstudaginn 16. janúar 2026 15:22

Helgi Bjartur Þorvarðarson. Mynd: Félag fasteignasala

Landsrétt og Héraðsdóm Reykjavíkur greinir algjörlega á um hvort Helgi Bjartur Þorvarðarson eigi að sitja í fangelsi eða ganga laus þar til dómur í máli hans fellur. Fyrr í vikunni felldi Landsréttur úr gildi úrskurð héraðsdóms sem hafnaði kröfu Héraðssaksóknara um gæsluvarðhald yfir Helga, sem hefur verið ákærður fyrir húsbrot, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, vegna atvika sem áttu sér stað aðfaranótt sunnudagsins 14. september 2025.

Í rökstuðningi sínum fyrir gæsluvarðhaldi tíndi Héraðssaksóknari til að framburður drengsins sem Helgi er sakaður um að hafa brotið gegn væri afar skýr auk þess sem gögn málsins, einkum DNA-sýni úr Helga undir buxnastreng drengsins styddu framburð hans. Ennfremur hefði Helgi ekki getað vefengt framburðinn þar sem hann beri við minnisleysi um atburði næturinnar. Ennfremur liggi fyrir að Helgi hafi brotist tvisvar inn á heimilið þá um nóttina og að hann hafi tvisvar haft samband við móður drengsins símleiðis um nóttina í aðdraganda húsbrotsins.

Héraðsdómur sagði hins vegar í sinni niðurstöðu:

„Að mati dómsins verður, í ljósi alls framangreinds, ekki séð að sérstök nauðsyn sé til þess nú, með tilliti til almannahagsmuna, að hneppa varnaraðila í gæsluvarðhald. Í því efni nægir ekki að mati dómsins að vísa almennt til þess að það misbjóði réttlætiskennd almennings og væri til þess fallið að valda hneykslun og óróa í samfélaginu ef vamaraðili gangi laus áður en máli hans er lokið með dómi. Getur sú staðreynd að gefin hafi verið út ákæra á hendur vamaraðila engu breytt um það mat dómsins.“

Landsréttur hefur þetta hins vegar að engu og bendir á að fordæmi séu fyrir því að menn sem brjóta mjög alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir. Landsréttur segir í sinni niðurstöðu að rannsóknargögn bendi eindregið til þess að Helgi hafi farið inn á heimili brotaþola árla morguns 14. september 2025 og vísar meðal annars í DNA-rannsóknargögn. Ljóst sé að Helgi sé undir sterkum grun um að hafa framið afbrot sem getur varðað 10 ára fangelsi.

Í niðustöðu Landsréttar segir ennfremur:

„Samkvæmt ákæru er varnaraðila meðal annars gefið að sök húsbrot, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa árla morguns 14. september 2025 ruðst í heimildarleysi inn á heimili brotaþola og þar klætt sig úr buxum og lagst upp í rúm hjá honum og haft við hann önnur kynferðismök en samræði. Í samræmi við réttarframkvæmd standa ríkir almannahagsmunir til þess að menn sem sterklega eru grunaðir um svo alvarleg brot gegn ungum börnum gangi ekki lausir…“

Er það niðurstaða Landsréttar að Helgi Bjartur Þorvarðarsopn skuli sæta gæsluvarðhaldi til 6. febrúar.

Sjá einnig: Helgi keypti þjónustu vændiskonu sama kvöld – Síminn hans hefur ekki fundist

Úrskurðina má lesa hér.

 

