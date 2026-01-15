Tusk sagði á blaðamannafundi í dag að Pólverjar ætli ekki að senda hermenn til Grænlands líkt og nokkur Evrópuríki, þar á meðal Frakklandi og Þýskalandi, hafa þegar gert. Þá bætti hann við að árás eins NATO-ríkis á yfirráðasvæði annars myndi marka „endalok heimsins og við þekkjum hann“.
Reuters greinir frá þessu en eins og kunngt er hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti lagt á það ofuráherslu að Grænland verði undir stjórn Bandaríkjanna. Að öðrum kosti muni Kínverjar eða Rússar taka eyjuna og ná henni á sitt vald.
Trump virðist vera tilbúinn að leggja ýmislegt á sig til að þetta verði að veruleika og hefur sagt að það sé í raun aðeins tímaspursmál hvenær Grænland verður komið undir stjórn Bandaríkjanna.
„Tilraun eins NATO-ríkis til að ná yfirráðum yfir (hluta af) öðru NATO-ríki væri pólitísk hörmung,“ sagði Tusk á blaðamannafundi.
„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann — heims sem byggðist á samstöðu NATO og hélt aftur af illu öflunum sem tengdust kommúnískri ógn eða öðrum tegundum af fjandsamlegri framgöngu.”
Hann sagði jafnframt að hann myndi gera allt sem í hans valdi stæði til að tryggja að Evrópa héldi áfram að vera sameinuð í málefnum Grænlands.