Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast

„Planið var aldrei að verða Ice-fulltrúi,“ segir blaðamaðurinn Laura Jedeed sem skrifar fyrir Slate. Þrátt fyrir að vera uppgjafahermaður er hún gallhörð vinstrikona og hefur skrifað harðorðar greinar gegn ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem og aðgerðum útlendingaeftirlitsins ICE.
Trump hefur lagt mikla áherslu á innflytjendamál og lofað þjóð sinni að ICE muni brottvísa milljónum ólöglegra innflytjenda á methraða. Til þess að gera þetta loforð að veruleika þurfti að auka fjárveitingar til ICE og fjölga fulltrúum eftirlitsins.
ICE fór í ráðningarátak þar sem sérstökum umsóknarbúðum var komið upp. Margir hafa velt fyrir sér hvort að ICE hafi slegið of mikið af kröfum sínum til umsækjenda. Jedeed grunaði að í raun gæti hver sem er gengið í ICE óháð bakgrunni. Hún ákvað að staðfesta þennan grun sinn og mætti í ráðningarbúðir í Dallas.
Hana grunaði að hún kæmist líklega í gegnum fyrsta viðtalið. Þegar hún útskrifaðist úr skyldunámi gekk hún í herinn og var tvívegis send til Afganistan með 82. fallhlífadeildinni. Að lokinni herskyldu starfaði hún svo sem borgaralegur sérfræðingur. Þetta tók hún fram í umsókn sinni en ákvað viljandi að sleppa störfum sínum við blaðamennsku. Hún reiknaði með að vera spurð út í eyðuna á ferlinum í viðtalinu og var búin að undirbúa afsökun.
Það sem hún reiknaði þó ekki með var að hún kæmist alla leið í gegnum ferlið. Hún taldi nánast öruggt að umsókn hennar yrði hent í ruslið þegar nafn hennar væri gúgglað. Nafn hennar er ekki algengt svo með einfaldri leit ætti strax að koma í ljós að hún er gallhörð vinstrikona sem hatar bæði Trump og ICE. Nafn hennar er meira að segja að finna á lista sem hægrimenn halda úti og kalla AntifaWatch, yfir þá vinstrimenn sem eru taldir tengjast meintu hryðjuverkasamtökunum Antifa.
„Ég er, vægast sagt, ekki heppilegasti umsækjandinn.“
Henni brá því þegar hún fékk tölvupóst nokkrum vikum síðar þar sem henni var boðið starf gegn því að hún skilaði inn tilteknum gögnum. Hún þyrfti að senda upplýsingar um ökuréttindi sín, staðfestingu á því að hún hefði aldrei verið dæmd fyrir heimilisofbeldi og eins þurfti hún að samþykkja bakgrunnsrannsókn.
Jedeed skilaði engum gögnum og samþykkti ekkert en engu að síður fékk hún annan tölvupóst þremur vikum síðar þar sem hún var beðin um að mæta í fíkniefnapróf. Hún gekkst undir prófið og níu dögum síðar uppgötvaði hún í forundran að hún væri orðin ICE-fulltrúi. Hún fékk aðgang að innri kerfum eftirlitsins og var beðin um að mæta til starfa í New York.
„Án þess að hafa skrifað undir nokkurt skjal frá stofnuninni hafði ICE formlega ráðið mig.“
Þegar hún kíkti inn á innri síðurnar þann kom þar fram að hún hefði staðist bakgrunnsrannsóknina sem aldrei fór fram og eins að hún hefði staðist þrekpróf þann 6. október. Þetta kom henni á óvart enda var hún að lesa þetta þann 3. október.
Grein Jedeed um málið hefur vakið gífurlega athygli. Independent leitaði viðbragða frá heimavarnaráðuneytinu sem segir blaðamanninn ljúga. Henni hafi aldrei verið boðin vinna hjá ICE.
Jedeed var ekki lengi að svara fyrir sig og birti myndband þar sem má sjá hana skrá sig inn á innri vef ICE, eitthvað sem hefði aldrei getað gert ef hún hefði ekki raunverulega verið ráðin. Þar má eins sjá hvenær hún fékk skilyrt starfstilboð, lokatilboð og þegar hún var boðin velkomin til starfa.
Hún segir að þetta hafi verið skuggaleg reynsla. Þetta sýni að ríkisstjórnin hafi í raun enga hugmynd um hvaða fólk er nú að starfa fyrir ICE, hvaða fólki ríkisstjórnin er að afhenda skotvopn til að senda það svo út á götur Bandaríkjanna.
You sure about that? https://t.co/EdNtjJ2KW9 pic.twitter.com/S7v8PUUkl0
— Laura Jedeed (@LauraJedeed) January 14, 2026