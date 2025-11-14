Sverrir Einar ákærður fyrir brot í rekstri fjögurra félaga – Segist hafa verið beittur ólöglegum aðgerðum

Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson hefur verið ákærður fyrir skattalagabrot í rekstri fjögurra fyrirtækja sinna. Ákæruna má rekja til lögregluaðgerðar gegn fyrirtækjum Sverris þann 26. apríl árið 2024, en hann segir þær aðgerðir hafa verið ólöglegar. Hefur hann kært lögregluna og Skattinn til Héraðssaksóknara vegna aðgerðanna.
Sverrir er í fyrsta lagi ákærður fyrir brot í rekstri Þaks, byggingarfélags ehf, fyrir að hafa ekki staðið skil á virðisaukaskatti fyrir hluta rekstrarársins 2021, fyrir allt árið 2022 og tvo fyrstu mánuði ársins 2023. Nema meint vanskil samtals 6.750.054 kr.
Hann er ennfremur sakaður um að hafa ekki staðið skil á staðgreiðslu opinberra gjalda í rekstri félagsins fyrir allt árið 2022 og helming ársins 2023. Nema vanskilin tæplega 10 milljónum króna.
Sverrir er ennfremur sakaður um að hafa ekki staðið skil á greiðslum opinberra gjalda í rekstri félagsins B Reykjavík ehf, sem rak hinn vinsæla skemmtistað B5 í Bankastræti. Ná vanskilin yfir síðari hluta ársins 2023 og fyrstu tvo mánuði ársins 2024.
Þriðja félagið sem kemur við sögu í ákærunni er einkahlutafélagið SEBX sem rak skemmtistaðinn EXIT. Sverrir Einar er þar sakaður um vanskil á virðisaukaskatti fyrir fyrri hluta ársins 2024 og nema meint vanskil rúmlega 10 milljónum króna.
Einnig er hann sakaður um að hafa ekki staðið skil á staðgreiðslu opinberra gjalda fyrir tímabilið apríl-júlí fyrir árið 2024, sem nemur tæplega 5,8 milljónum.
Síðasti ákæruliðurinn varðar félagið SG8 ehf, en það er eina félagið af þessum fjórum sem ekki er afskráð. Er hann þar sakaður um vanskil á virðisaukaskatti fyrir tímabilið mars-júní 2024, samtals rúmlega 3,3 milljónir króna. Einnig er hann sakaður um að hafa ekki staðið skil á greiðslum opinberra gjalda í rekstri félagsins fyrir tímabilið júní-október árið 2024, samtals tæplega 9 milljónir króna.
Málið gegn Sverri verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur mánudaginn 17. nóvember.
„Ákæran sem nú liggur fyrir er ekki afleiðing af minni háttsemi,“ segir Sverrir í svari við fyrirspurn DV um málið. Hann hefur sent kæru til Héraðssaksóknara þar sem hann óskar eftir rannsókn á aðgerðum Skattsins og Lögreglunnar hinn 26. apríl 2024. Hann telur að aðgerðin hafi verið framkvæmd án lagastoðar og þvert á skýrar lagakröfur um ítrekun og ákvörðunargögn.
Sverrir segir að hann hafi orðið fyrir „ítrekuðu og langvarandi áreiti af hálfu lögreglu frá ágúst 2023 til nóvember 2024“ og að áreitinu hafi lokið eftir fund hans og lögmanns hans með Höllu Bergþóru Björnsdóttur, lögreglustjóra. „Ég kann Höllu bestu þakkir fyrir að hafa tekið í taumana og stöðvað eineltið,“ segir Sverrir.
Hann segir að ákæran sem nú liggur fyrir sé ekki afleiðing af hans eigin gjörðum, heldur af langri röð mistaka, áreitisaðgerða og ólögmætrar málsmeðferðar sem loks endaði í apríl 2024. Hann segist óska eftir hlutlausri og faglegri rannsókn á aðgerðunum.
