fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 08:00

Fangavörðurinn Neville Husband

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sláandi 200 blaðsíðna skýrsla um hrottalegar pyntingar og nauðganir sem drengir í bresku unglingafangelsi þurfti að sæta skekur nú Bretland. Breskir miðlar hafa gert skýrsluna að umfjöllunarefni en í henni er lýst hryllingi sem átti sér stað í Medomsley Detention Center, vistheimili í Durham-sýslu á árunum 1961 til 1987.

Þar voru vistaðir ungir drengir sem höfðu gerst sekir um væg afbrot og dvöldu flestir þeirra þar aðeins í nokkra mánuði.

Þar starfaði Neville Husband, sem hafði yfirumsjón með eldhúsi vistheimilins en í skýrslunni er ályktað að hann sé mögulega einn versti kynferðisbrotamaður í breskri sögu.

Þúsundir drengja beittir ofbeldi

Yfir 2.800 fyrrverandi fangar hafa nú borið vitni um kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi á vistheimilinu. Af þeim 549 kynferðisbrotamálum sem rannsökuð voru beindust 338 að Husband, sem starfaði þar í rúma tvo áratugi.

Í skýrslunni kemur fram að aðrir starfsmenn hafi vitað af brotunum. Sumir þeirra kölluðu fórnarlömbin „eiginkonur Husband“ en gerðu ekkert til að stöðva ofbeldið.

„Þetta var vistheimili sem starfaði utan laga,“ er haft eftir Adrian Usher, sem stýrði vinnunni við skýrsluna „Þeir sem unnu þar vissu að eitthvað alvarlegt var að, en annað hvort tóku þeir þátt eða völdu að líta undan.“

Þrældómur, pyntingar og kynferðisofbeldi

Drengirnir, flestir 17 til 21 árs, voru dæmdir fyrir minniháttar brot eins og þjófnað eða ógreiddar sektir. Um leið og þeir komu á staðinn var þeim hótað og þeir barðir til hlýðni. Husband nýtti stöðu sína til að velja sér fórnarlömb í eldhúsinu, þar sem hann drottnaði yfir öllu.

Sumir voru teknir upp á skrifstofu hans eða í birgðageymslu þar sem hann lokaði þá inni, nauðgaði þeim og beitti hrottalegu ofbeldi. Vitni lýstu því að hann hefði hótað þeim lífláti ef þeir segðu frá. „Ég get látið þig hverfa,“ er hann sagður hafa hvíslað að einum drengnum.

Í einni frásögninni lýsti fórnarlamb því hvernig Husband batt snúru um háls hans, kyrkti hann og nauðgaði honum með hníf við hálsinn.

Aðrir sögðu frá „innvígsluathöfnum“ þar sem nýir fangar voru látnir sæta kynferðislegu ofbeldi að skipun Husband, stundum með hjálp annarra fanga.

Misnotaðir af hátsettum einstaklingum

Í nokkrum vitnisburðum kemur fram að Husband hafi farið með drengi út fyrir vistheimilið til að misnota þá í svokölluðu „fínu húsi“, þar sem aðrir menn tóku þátt, þar á meðal starfandi lögreglumaður sem og einn dómari sem hafði áður dæmt drengina í vistun á heimilinu.

Einn samstarfsmaður Husband, Leslie Johnston, tók einnig þátt í fjölda brota. Hann var síðar dæmdur til níu mánaða fangelsis fyrir tvö tilvik um kynferðislega áreitni árið 1990, en lést árið 2007.

Heiðraður fyrir störf sín

Þrátt fyrir ábendingar og ásakanir fékk Husband sérstaka orðu fyrir störf sín í fangelsismálum og var jafnframt vígður sem prestur eftir starfslok.

Husband var fyrst handtekinn árið 1999 vegna ásakanna en mörg mál reyndust fyrnd. Hann var loks dæmdur árið 2005 fyrir 27 brot gegn 24 fórnarlömbum, en fleiri mál gegn honum voru ekki sótt vegna „almannaheilla“.

Husband var látinn laus árið 2009 og lést ári síðar. Í skýrslunni er þó fullyrt að hann hafi misnotað drengi bæði fyrir og eftir tíma sinn á vistheimilinu.

Yfirvökd hafa fengið harða gagnrýni fyrir að hafa hunsað allar ábendingar vegna málsins áratugum saman. Jake Richards, ráðherra málaflokksins bað alla hlutaðeigandi afsökunar vegna málsins í kjölfar þess að skýrslan kom út og sagði mikilvægt að lærdómur yrði dreginn af henni. Eitthvað þessu líkt mætti aldrei gerast aftur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur

Mest lesið

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar
BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu

Nýlegt

Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Ingi ráðinn til KSÍ
Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Manchester United til í að taka slaginn við Frakkana
Undirbúa það að funda með Lewandowski á næstunni
Arsenal að ráða mann sem hefur náð ótrúlegum árangri – Uppgötvaði Kvaratskhelia og fleiri góða
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði

Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB

Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda
Fréttir
Í gær

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum
Fréttir
Í gær

Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“

Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“
Fréttir
Í gær
Starfslokasamningar upp á 50 milljónir vegna tveggja stjórnenda
Fréttir
Í gær
Segir kynjajafnrétti og aukna þátttöku karla í umönnun barna hafa breytt orðasambandinu „eiga von á barni“
Fréttir
Í gær

Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann

Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann
Fréttir
Í gær
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Fréttir
Í gær
Situr uppi með reikninginn eftir óskýrar leiðbeiningar heilsugæslunnar
Fréttir
Í gær
Margrét, Ása og Arndís bjóða á stefnumót
Fréttir
Í gær

Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi

Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Fréttir
Í gær

Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni

Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni
Fréttir
Í gær
Bónus og viðskiptavinir styrkja Krabbameinsfélagið um 5 milljónir króna
Fréttir
Í gær

Betur fór en á horfðist hjá ungum börnum í Reynisfjöru

Betur fór en á horfðist hjá ungum börnum í Reynisfjöru
Fréttir
Í gær
Varla byggt fjölbýlishús á Íslandi sem er án galla
Fréttir
Í gær
Þórhallur deilir nýju verkefni með barnslegri gleði
Fréttir
Í gær

Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól

Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól
Fréttir
Í gær

Vilhjálmur eftir frétt RÚV í gærkvöldi – „Tími til kominn að segja stopp. Heimilin á Íslandi hafa fengið nóg“

Vilhjálmur eftir frétt RÚV í gærkvöldi – „Tími til kominn að segja stopp. Heimilin á Íslandi hafa fengið nóg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðni svarar Halldóri: „Hneisa að nefna fyrirtæki starfandi á Íslandi enskum nöfnum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Helgi Magnús lætur allt flakka – „Fyrirgefðu frönskuna mína“