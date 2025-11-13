fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 12:33

Jóhann Páll Guðnason, yfirverkstjóri hafnarinnviða hjá Faxaflóahöfnum og Viktor Steingrímsson, skógarhöggsmaður hjá Land og skógi

Jóhann Páll Guðnason, yfirverkstjóri hafnarvinniða hjá Faxaflóahöfnum, og Viktor Steingrímsson, skógarhöggsmaður hjá Landi og skógi, fóru á jólasveinaveiðar við endimörk Skorradals. Eftir töluverða leit og göngu um skóga uppsveita Borgarfjarðar fundu þeir hátt og tignarlegt tré vel vaxið 15 metra sitkagreni. Við tóku mælingar og úttekt á trénu, og eftir að hafs skoðað tréð hátt og lágt, frá öllum hliðum, voru þeir félagar sammála um að hér væri Hamborgartré ársins 2025 fundið!

Ljósin á Hamborgatrénu í ár verða tendruð klukkan 17:00 þann 29. nóvember við Gömlu höfnina í Reykjavík við hátíðlega athöfn að viðstöddum þýska sendiherranum Clarissa Duvigneau. Þar munu jólasveinar sigla í land, Lúðrasveit Hafnarfjarðar leika jólalög og að athöfn lokinni býðst gestum að þiggja fiskisúpu í boði Brims í Landsbankanum við Reykjastræti 6 þar sem jólasveinar og harmonikkuleikari skemmta gestum og leika jólalög. Öll eru velkomin. Dagskrá má sjá hér.

Hamborgartréð á sér langa sögu sem nær allt til ársins 1965 og verður þetta í 60. sinn sem tréð er reist í Reykjavíkurhöfn. Í upphafi var siglt með jólatré frá Hamborg í Þýskalandi sem þakklætisvott fyrir velgjörðir vestfirskra útgerðarmanna og sjómanna á eftirstríðsárunum. Nú orðið erum við Íslendingar orðnir sjálfbærir í jólatrjám og því er ekki lengur siglt landa á milli með tréð. Í staðinn styrkir Faxaflóhafnir íslenska skógrækt með kaupum á jólatré hjá Land og skógi.

Hamborgartréð mun prýða Miðbakkann – öllum til gleði og yndisauka sem heimsækja Gömlu höfnina í höfuðborginni yfir hátíðarnar.

