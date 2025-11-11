Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann

Rex Heuerman, Gilgo-raðmorðinginn meinti, var í byrjun vikunnar hreinsaður af grun um að bera ábyrgð á enn öðru hrottalegu morðinu. Um var að ræða morðið á hinni tvítugu Colleen McNamee , sem var barinn og kyrkt til bana, árið 1994 og lík hennar skilið eftir við vegkant skammt frá Gilgo-strönd.
Annar maður, John Bittrolff, var dæmdur árið 2017 fyrir morðið á McNamee og morð á annarri konu, Ritu Tangredi og hlaut 50 ára dóm. Bittrolff þessi, sem er 58 ára gamall, hefur lengi haldið fram sakleysi sínu í málunum og benti meðal annars á DNA-sýni frá ókunnugum manni sem fannst á vettvangi morðsins á NcNamee. Að áeggjan lögfræðings Bittrolff var farið að kanna tengsl Heuerman við málið.
Áðurnefnt lífsýni var síðan borið saman við lífsýni úr Rex Heuerman en niðurstaðan var sú að hann tengdist málinu ekki.
Þessi DNA-sirkus er kaldhæðnislegur í ljósi þess Bittrolff var lengi vel efstur á lista grunaðra varðandi Gilgo-morðin sjö. Að endingu voru það lífsýni á vettvangi sem komu honum til bjargar en þau reyndust vera af Rex.
Rex var síðar ákærður fyrir að hafa myrt sjö vændiskonur á árunum 1993-2011 og komið líkum þeirra fyrir á hinni títtnefndu Gilgo-strönd. Réttarhöldunum hefur ítrekað verið frestað en þau ættu að hefjast fljótlega á árinu 2026.