Þriðjudagur 11.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 14:30

Ferðamenn koma til Íslands í leit að ævintýrum, en stundum taka þau óvænta stefnu. Ferðamaður einn lýsir raunum sínum í hópnum Visting Iceland á Reddit og segir hann að um sé að ræða skólabókardæmi um hvernig ekki eigi að skoða landið.

„Árið 2020, í fyrstu Íslandsferðinni minni, leigðum við kærastan mín (sem er harðkjarna aðdáandi Íslands) „jeppa“ – alvöru fjórhjóladrifinn bíl. Við hugsuðum: „Fullkomið! Förum af þjóðveginum og sjáum ALVÖRU Ísland – og þegar ég segi „af þjóðveginum“ meinti ég þægilega F-merkta vegi seint um haust. Já, ég veit. Útpælt hjá okkur.“

Allt í einu hvarf vegurinn

Ekki kemur fram hvaðan ferðamaðurinn er en hann segir að til að byrja með hafi allt verið stórfenglegt – endalaus hvít víðerni og ferðalagið gengið eins og í sögu.

„En svo allt í einu hvarf vegurinn en við sáum þó stikur hér og þar. En í stað þess að snúa við, eins og eðlileg manneskja myndi gera, ákváðum við að halda áfram. Tíu, kannski fimmtán metrum síðar, sátum við pikkföst. Öll fjögur hjólin snerust, ekkert grip, ekkert símasamband – og kærastan mín byrjuð að örvænta þar sem veðrið var tekið að versna.“

Hann segir að á einhvern undraverðan hátt hafi 4G spjaldtölvan hans náð veikri tengingu.

„Ég hringdi eftir aðstoð, og um klukkustund síðar birtast mjög vingjarnlegur (en líklega ekki mjög hress) lögreglumaður. Hann reyndi að hjálpa okkur að moka bílinn lausan, en þurfti á endanum að draga okkur upp úr skaflinum. Hann tók þessu vel og við buðum honum súkkulaði í þakklætisskyni.“

Lærði tvær lexíur þennan dag

Ferðamaðurinn segir að þrátt fyrir allt þetta hafi frekari ógöngur beðið handan við hornið.

„Um leið og lögreglumaðurinn var farinn og allt búið að róast þurfti ég að pissa. Alveg hrikalega mikið. Ég opnaði dyrnar á bílnum og fór út – og ef þú hefur einhvern tímann ekið bíl á Íslandi, þá veistu hvað gerðist næst. Ógnarstór vindhviða greip hurðina og beygði hana aftur á bak eins og þegar maður opnar gosdós.“

Ferðamaðurinn segir að tjónið hafi numið „þúsundum evra“ og tryggingin hafi ekki dekkað kostnaðinn. „Þarna stóð ég í miðjum snjóstormi með buxurnar á hælunum og kærustuna öskrandi á meðan snjór fauk inn í bílinn.“

Ferðamaðurinn segir að þennan dag hafi hann lært tvær mikilvægar lexíur.

1. Reyndu að komast hjá því að keyra í snjó og sérstaklega ekki á F-merktum vegi. Það er ekki ævintýri, bara heimskulegt og getur verið dýrt.

2. Passaðu þig vel þegar þú opnar dyrnar á bílnum þínum. Vindurinn á Íslandi er miskunnarlaus og tekur ekki tillit til þess hvort þú ert tryggður eða ótryggður.

Ferðamaðurinn nefnir að lokum að frá þessu ævintýri hafi hann komið í sex eða sjö skipti til Íslands og passar sig að athuga alltaf með færðina á vefnum road.is. „Hálendið er stórkostlegt, en aðeins þegar það er opið, snjólaust og þú ert á bíl sem ræður við það.“

