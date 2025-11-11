Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“

„Pælið í því að við erum í alvöru á þeim stað að rakka niður fólk fyrir að vera það sjálft, pælið í að vera á þeim stað,“ segir Tinna Rún Jónasdóttir, nemi á þriðja ári í lagadeild Háskólans í Reykjavík (HR).
Þann 1. nóvember síðastliðinn var haldin árshátíð nemendafélags deildarinnar, Lögréttu, í veitingastað Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Tinna var ekki sjálf viðstödd árshátíðina en henni var tjáð að í lok dagskrárinnar hafi verið sýnt, skýringalaust og kynningarlaust, TikTok-myndband af henni þar sem hún bregður á leik og syngur undir í dægurlagi. Segir hún að margir viðstaddir hafi ekki getað skilið sýninguna á annan hátt en að þetta væri gert til að hæðast að Tinnu. Tinna segir að ekkert annað myndband af nemendum hafi verið birt á árshátíðinni. Þetta segir Auður Bjarnadóttir, formaður Lögréttu að sé rangt, myndbandið af Tinnu hafi verið hluti af stærra árshátíðarmyndbandi. Tinna mótmælir því en nánar segir frá þeim ágreiningi neðst í fréttinni.
„Ég fékk skilaboð þann 30. október, korter fyrir miðnætti um hvort þau mættu nota myndband frá mér í árshátíðarskets,“ segir Tinna í samtali við DV. Var þetta tæpum tveimur sólarhringum fyrir árshátíðina. Tinnu leist ekkert sérstaklega vel á beiðnina en ákvað að slá til þar sem hún vildi ekki spilla fyrir gerð árshátíðarmyndbands svona skömmu fyrir hátíðina. Upplifun þeirra gesta sem sögðu Tinnu frá atvikinu var sú að þetta hafi verið gert til að hæðast að henni og af því þetta var síðasta atriðið virkaði það eins og eitthvert lokaatriði á hátíðinni, svona „punchline“, eins og Tinna orðar það.
Efni vekur mismunandi hughrif eftir samhengi. Þetta sakleysislega og kæruleysislega myndband hafði upphaflega þann eina tilgang að sýna fylgjendum Tinnu á TikTok hana að vera hún sjálf á skemmtilegri stundu, en þegar það var skyndilega sýnt fyrir fullum sal af fólki virkaði það á suma nærstadda sem smánun á henni. Sjálf sér Tinna engan annan tilgang með sýningu myndbandsins annan en þann að niðurlægja hana.
„Þetta var mjög niðurlægjandi,“ segir Tinna í samtali við DV. „Það átti að vera eitthvert árshátíðarmyndband sem greinilega klikkaði þannig að þetta myndband var bara sýnt eitt og sér fyrir framan um 300 nema í lagadeildinni, og það var bara þögn í salnum nema mér skilst að einhverjir í stjórninni hafi hlegið – ég veit ekki alveg af hverju.“
„Fullt af fólki kvartaði beint við stjórnina að sýningu lokinni yfir því að þetta hafi verið sýnt fyrir framan alla,“ segir Tinna enn fremur. Hún segist telja að ekkert hafi vakað fyrir stjórninni annað en að gera grín að henni. „Því það var ekkert samhengi, þetta tengist ekki lögfræði og ég þekki þau ekkert, þannig lagað.“
Aðspurð segist hún ekki hafa lent í neinum átökum við stjórn Lögréttu né skemmtinefndina. „Ég tala bara ekki mikið við þau. Það er ekki eins og eitthvað hafi komið fyrir, hópurinn er bara einhvern veginn ekki allur saman.“
Hún viðurkennir að það sé nokkur klíkumyndun í deildinni. „Þetta er fín deild en maður er stundum frekar óvelkominn. En ég læt mig hafa það, ég hef mitt fólk.“
Hún telur að sýningin á myndbandinu, sem virðist vera tilgangslaus, hafi ekki mælst vel fyrir. „Ég held að þessu hafi bara verið varpað beint upp og sjokkerað salinn, ég held að flestir hafi stuðast af þessu.“
„Formaður Lögréttu hafði samband við mig og sagði að sér þætti leiðinlegt að þetta hefði verið mín upplifun,“ segir Tinna og þykir það sérkennilegt þar sem í raun sé um að ræða upplifun annarra sem mislíkaði þetta framtak, sjálf var hún ekki á staðnum.
„Ég var auðvitað ekki á þessum viðburði, þannig að þetta er svolítið fyndin framsetning. Hins vegar var nóg af öðrum þarna sem fannst þetta ósmekklegt. Ég veit líka að fjöldi nemenda hefur rætt það að þetta hefði verið ljótt og smekklaust, en það er þó ekki fyrr en ég opnaði mig með þetta, sem nokkrum datt í hug að tékka á mér,“ bætir hún við, en Tinna fer yfir málið í myndbandi hér neðst í fréttinni.
Ljóst er að þeim árshátíðargestum sem lýstu uppákomunni fyrir Tinnu ber ekki saman við formann Lögréttu, Auði Bjarnadóttur. DV bar málið undir hana og segir hún að sýning myndbandsins hafi verið í góðri trú. Aldrei hafi verið ætlun með tiltækinu að láta nokkrum líða illa. Ennfremur segir Auður að sýning myndbandsins af Tinnu hafi verið hluti af stærra árshátíðarmyndbandi:
„Myndbandið sem um ræðir var hluti af lengra árshátíðarmyndbandi og var á engan hátt eina myndbandið sem var sýnt. Við erum miður okkar að þetta hafi verið hennar upplifun, en við fengum ítrekað og skýrt samþykki fyrir birtingu myndbandsins. Ætlunin var aldrei að láta neinum líða illa og við höfum komið því á framfæri við viðkomandi.“
Tinna segir þetta ekki vera rétt og það sem Auður vísar til sem árshátíðarmyndbands hafi verið glærukynning. Myndbandið af henni hafi hins vegar verið eina myndbandið í dagskránni. Varðandi ítrekað samþykki hennar þá hafi það átt sér stað á innan við mínútu og „það var í ljósi villandi framsetningar.“
„Glærukynning er ekki árshátíðarmyndband. Ég samþykkti ekki að vera með eina vídeóið heldur að vera partur af árshátíðarvídeói sem var ekki sýnt. Ég er ekki meðlimur í Lögréttu og þetta fólk er ekki vinir mínir og þau heilsa mér ekki á göngunum. Þau fóru sérstaklega inn á mína miðla til að finna myndband af mér sem þeim fannst nógu hallærislegt til að birta. Af hverju ég? Af hverju völdu þau mig til að nota í þetta efni? Það segir alla söguna að fólk í salnum hafi ekki hlegið og að þau hafi fengið kvartanir en ekki látið mig vita. Eina ástæðan fyrir því að ég vissi af þessu var að vinir mínir fóru að tékka á mér af því að þeim var bæði brugðið og misboðið og áttu erfitt með að trúa því að ég hefði samþykkt svona niðurlægjandi efni,“ segir Tinna og stendur við ásakanir sínar á hendur Lögréttu.
