fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gullgrafaraæði á bílastæðamarkaði: FÍB áætlar að tekjurnar hafi verið svona háar í fyrra

Ritstjórn DV
Mánudaginn 10. nóvember 2025 07:30

Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri hjá FÍB.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Félag íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) áætlar að heildartekjur af bílastæðagjöldum á ferðamannastöðum á síðasta ári hafi numið 1,9 milljörðum króna. Fjallað er um þetta í forsíðugrein Morgunblaðsins í dag og segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, að „gullgrafaraæði“ hafi gripið um sig á þessum markaði.

Í frétt Morgunblaðsins er vísað í úttekt um þetta sem birtist í nýjasta fréttablaði FÍB. Áætlar félagið að 7,3 milljónir ferðamanna hafi heimsótt 43 ferðamannastaði það ár og gerir FÍB ráð fyrir að bílastæðagjald hafi skilað 260 krónum fyrir hvern gest.

„Það er ákveðið gullgrafaraæði sem hefur gripið um sig á þessum markaði og það bitnar illilega á öllum almenningi,“ segir Runólfur við Morgunblaðið.

Hann segir að menn virðist tilbúnir að greiða háar fjárhæðir til að komast yfir „eitthvert malarplan“ vegna þess hversu arðbært það er að rukka bílastæðagjöld af fólki.

„Síðan sjáum við úti á landi að sumir staðir hafa notið ríkulegra styrkja úr ríkissjóði, þ.e. af almannafé, og síðan er sett í gang gjaldheimta sem er þvert á markmiðið með endurbótunum, sem var að bæta aðgengið fyrir almenning. Nú er svo komið að gjaldtakan er orðin aðgangshindrun að ákveðnum náttúruperlum,“ segir Runólfur við Morgunblaðið og kallar eftir að settar verði reglur um þessa gjaldtöku.

Nánar er fjallað um málið í Morgunblaðinu í dag.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Gullgrafaraæði á bílastæðamarkaði: FÍB áætlar að tekjurnar hafi verið svona háar í fyrra
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Hinn 11 ára gamli Pétur er fundinn í Orlando – Móðursystir hans segir það búðarstarfsmanni að þakka
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Erla safnar undirskriftum til að seinka klukkunni
Fréttir
Í gær
Krefst bóta eftir ruddalegt athæfi á skemmtistað
Fréttir
Í gær
Nýr stórmeistari Frímúrarareglunnar kjörinn
Fréttir
Í gær
Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Fréttir
Í gær
Stórleikarinn í dramatískri opinberri deilu við fyrrum ástkonu
Fréttir
Í gær
Fimmtug kona ákærð fyrir ofbeldi í Leifsstöð

Mest lesið

Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Hinn 11 ára gamli Pétur er fundinn í Orlando – Móðursystir hans segir það búðarstarfsmanni að þakka
Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“
Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
„Manni dettur í hug að hann hafi sjálfur íhugað hver staðan sín væri“
Sárnar það að hafa verið kallaður sæðisgjafi og segist ekki fá að hitta son sinn
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“
O heldur áfram að raka inn verðlaunum
Augnlæknar nefna það sem þeir myndu aldrei gera: „Nudda augun“
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr í Yrsufelli – Sló mann með mótorhjólakeðju
Fréttir
Í gær

Kennara vikið frá störfum á Eyrarbakka vegna meints ofbeldis gegn einhverfum nemanda – Móðir kallar eftir úrbótum

Kennara vikið frá störfum á Eyrarbakka vegna meints ofbeldis gegn einhverfum nemanda – Móðir kallar eftir úrbótum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þurfa að greiða háa upphæð eftir að brot á siglingareglum ollu næstum stórslysi skammt frá Reykjavíkurhöfn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fullorðinn maður reyndi linnulaust við 6 stúlkur undir 15 ára aldri í marga mánuði – „Ég er alls ekki barnaperri“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hæstaréttarlögmaður segir mál Karls Inga kalla á tiltekt

Hæstaréttarlögmaður segir mál Karls Inga kalla á tiltekt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Ég held að þetta fyrirkomulag sé einstakt á heimsvísu. Við erum alltaf til staðar fyrir allt fólkið í landinu“

„Ég held að þetta fyrirkomulag sé einstakt á heimsvísu. Við erum alltaf til staðar fyrir allt fólkið í landinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bjóst ekki við þessu þegar hann kveikti sér í sígarettu – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Varahéraðssaksóknari handtekinn fyrir utan skemmtistað í ágúst og gisti í fangageymslu

Varahéraðssaksóknari handtekinn fyrir utan skemmtistað í ágúst og gisti í fangageymslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafnarfjarðarbær mátti afturkalla úthlutun lóðar þegar uppbygging hófst ekki innan tilskilins tíma
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þuríður vill að ökunemar sem taka próf á sjálfskiptan bíl fái líka réttindi á beinskiptan
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Páll flutti til Noregs og ber saman lífsgæði þar og á Íslandi – „Við eigum pening um hver mánaðamót“

Páll flutti til Noregs og ber saman lífsgæði þar og á Íslandi – „Við eigum pening um hver mánaðamót“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nova flytur á Broadway

Nova flytur á Broadway
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnhildur segir fólk sem hagar sér svona siðferðislega gjaldþrota
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Krefst skilnaðar frá manni sem hún telur hafa gifst sér af hagkvæmnisástæðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Isavia dæmt til að greiða manni milljónir í skaðabætur fyrir að segja honum upp vegna aldurs

Isavia dæmt til að greiða manni milljónir í skaðabætur fyrir að segja honum upp vegna aldurs
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða móður á sjötugsaldri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Framkvæmdastjóri hjá DAS svarar Jóhanni – „Ef íbúðin er afþökkuð er hún boðin næsta umsækjanda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar litlu skila með ærnum tilkostnaði – „Um 250 milljarða. Það eru eitt eða tvö þjóðarsjúkrahús“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nýtt kaupréttakerfi nær til alls starfsfólks Nova

Nýtt kaupréttakerfi nær til alls starfsfólks Nova
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Þingverðir sagðir hafa varnað því að fólk myndi gægjast inn um glugga – „Þetta þótti nokkuð óvenjuleg ráðstöfun“

Þingverðir sagðir hafa varnað því að fólk myndi gægjast inn um glugga – „Þetta þótti nokkuð óvenjuleg ráðstöfun“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Bónus komið með sushi í verslanir
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sauð upp úr á Þórshöfn – Kona ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás

Sauð upp úr á Þórshöfn – Kona ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Catalina hafði ekki erindi sem erfiði – Taldi Happdrætti Háskólans snuða sig
Fréttir
Fyrir 3 dögum

19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“

19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Kona úr Vogum sökuð um ofbeldi í garð sjúkraflutningamanns og lögreglumanna

Kona úr Vogum sökuð um ofbeldi í garð sjúkraflutningamanns og lögreglumanna
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Innlagnir sjúklinga í mikilli offitu eyðilögðu útboð
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Jóhann hélt hann hefði fengið íbúðina en svo kom tölvupósturinn daginn eftir