Gullgrafaraæði á bílastæðamarkaði: FÍB áætlar að tekjurnar hafi verið svona háar í fyrra

Í frétt Morgunblaðsins er vísað í úttekt um þetta sem birtist í nýjasta fréttablaði FÍB. Áætlar félagið að 7,3 milljónir ferðamanna hafi heimsótt 43 ferðamannastaði það ár og gerir FÍB ráð fyrir að bílastæðagjald hafi skilað 260 krónum fyrir hvern gest.
„Það er ákveðið gullgrafaraæði sem hefur gripið um sig á þessum markaði og það bitnar illilega á öllum almenningi,“ segir Runólfur við Morgunblaðið.
Hann segir að menn virðist tilbúnir að greiða háar fjárhæðir til að komast yfir „eitthvert malarplan“ vegna þess hversu arðbært það er að rukka bílastæðagjöld af fólki.
„Síðan sjáum við úti á landi að sumir staðir hafa notið ríkulegra styrkja úr ríkissjóði, þ.e. af almannafé, og síðan er sett í gang gjaldheimta sem er þvert á markmiðið með endurbótunum, sem var að bæta aðgengið fyrir almenning. Nú er svo komið að gjaldtakan er orðin aðgangshindrun að ákveðnum náttúruperlum,“ segir Runólfur við Morgunblaðið og kallar eftir að settar verði reglur um þessa gjaldtöku.
Nánar er fjallað um málið í Morgunblaðinu í dag.