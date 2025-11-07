Þuríður vill að ökunemar sem taka próf á sjálfskiptan bíl fái líka réttindi á beinskiptan

„Við búum í síbreytilegum heimi tækniþróunar og þar eru bílar ekki undanskildir,“ segir Þuríður í grein sem hún skrifar á vef Vísis.
Hún bendir á að sala beinskiptra bíla hafi dregist mjög saman og að sala til almennings á nýjum beinskiptum bílum sé innan við 5% ár hvert.
Að hennar mati þurfa stjórnvöld að fylgjast með þessari þróun og bregðast við í tíma. „Ljóst er að hinir almennu kaupendur kjósa bíla án beinskiptingar, valið er sjálfskiptir bílar eða rafmagnsbílar að einhverju tagi. Þessari þróun þurfa stjórnvöld að vera vakandi yfir og bregðast við í tíma m.a. með því að aðlaga ökunám, ökuréttindi og ökupróf í takt við það sem nýr raunveruleiki kallar á,“ segir hún.
Í dag fær sá sem þreytir verklegt ökupróf á sjálfskiptan bíl takmörkun í ökuskírteini sitt, svokallaða tákntölu 78, og má því ekki aka beinskiptum bíl. Vilji hann fá réttindi á beinskiptan bíl síðar þarf hann að sækja aftur um námsheimild, taka tíma hjá ökukennara og þreyta nýtt aksturshæfnispróf.
Þuríður bendir á að önnur Evrópulönd hafi þegar brugðist við þessari þróun. „Ef við horfum til Danmerkur þá var sú breyting gerð að heimila verklegt próf á sjálfskiptum bíl en hafi ökunemi tekið a.m.k. sjö verklega ökutíma með ökukennara á beinskiptan bíl öðlast hann réttindi án takmörkunar,“ segir hún og bætir við að samskonar leið sé farin í Þýskalandi.
Þuríður segir að samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu hafi ekki verið til athugunar að breyta núverandi fyrirkomulagi hér á landi. Hún segir hins vegar mikilvægt að endurskoða reglurnar og að gefa ökunemum kost á því að öðlast réttindi á báðar gerðir bíla.
„Við hjá Ökukennarafélagi Íslands teljum mikilvægt að gefa ökunemum kost á að þreyta verklegt ökupróf á sjálfskiptum bíl en öðlast í leiðinni réttindi að stjórna beinskiptum bíl hafi þeir lært og lokið tilætluðum fjölda ökutíma á beinskiptum bíl,“ segir hún.
Að lokum leggur formaðurinn áherslu á að hefja umræðuna sem fyrst. „Mikilvægt er að samtalið fari fram sem fyrst varðandi ofangreint enda nauðsynlegt að endurskoða og rýna prófþætti, ökunám og umferðarmál reglulega með það í huga að koma á móts við þær breytingar sem eiga sér stað tengt málaflokknum. Að slíku samtali á Ökukennarafélag Íslands fagfélag ökukennara að koma að.“