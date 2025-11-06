fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kona úr Vogum sökuð um ofbeldi í garð sjúkraflutningamanns og lögreglumanna

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 16:30

Frá Vogum. Youtube-skjáskot.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona úr Vogum á Suðurnesjum hefur verið ákærð fyrir mörg brot gegn valdstjórninni á tímabilinu frá 17. júní til 2. september á þessu ári.

Hún er í fyrsta lagi sökuð um að hafa fimmtudagskvöldið 21. ágúst sparkað í mjöðm sjúkraflutningamanns inni í sjúkrabíl sem flutti hana frá heimili hennar í Vogum að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í Reykjanesbæ. Einnig er hún sökuð um að hafa síðar, á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sparkað ítrekað í alls fimm lögreglumenn sem voru þar við skyldustörf.

Viku síðar, aðfaranótt fimmtudagsins 28. ágúst, er konan, sem er á þrítugsaldri, ákærð fyrir að hafa í kjölfar handtöku við Stóru-Vogaskóla í Vogum sparkað í hné lögreglumanns og skömmu síðar spakrað í læri löreglumanns í fangaklefa á lögreglustöðinni í Reykjanesbæ.

Konan er síðan sökuð um sambærilegt ofbeldi gegn þremur lögreglumönnum við handtöku í Reykjanesbæ þann 2. september.

Skemmdarverk á bílum

Konan er sökuð um eignaspjöll á bílum lögreglumanna og er það vegna atvika sem áttu sér stað í lok ágúst og byrjun september. Hún er í fyrsta lagi sökuð um að kasta þremur eggjum í bíl í eigu lögreglumanns þannig að grunnar rispur urðu á vélarhlíf bílsins.

Í öðru lagi er hún ákærð fyrir að hafa rispað ökumannshurð bíls í eigu lögreglumanns. Um þriðja tilvikið segir í ákæru:

„Aðfaranótt þriðjudagsins 2. september, lýst því yfir í samskiptum sínum við 1717 að hún væri á leiðinni til Keflavíkur að rústa bifreið í eigu lögreglumanns nr. [XXXX] og brjóta rúður í bifreið hans með rúðubrjóti og ekið að Heiðarenda í Reykjanesbæ í því skyni að vinna skemmdir á bifreið lögreglumannsins en ákærða var handtekin af lögreglu við Heiðarenda með rúðubrjót meðferðis.“

Konan er auk þess ákærð fyrir vopnalagabrot fyrir að hafa haft fjaðrahníf í vörslu sinni og síðar fyrir að bera kokkahníf með 16 cm blaði, fyrir utan Stóru-Vogaskóla í Vogum.

Málið gegn konunni verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 11. nóvember næstkomandi.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 35 mínútum
Kona úr Vogum sökuð um ofbeldi í garð sjúkraflutningamanns og lögreglumanna
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Innlagnir sjúklinga í mikilli offitu eyðilögðu útboð
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Jóhann hélt hann hefði fengið íbúðina en svo kom tölvupósturinn daginn eftir
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gagnrýnir „fórnarlambastrámenn“ minnihlutans – „Stilla alltaf upp litla manninum sem skildi fyrir breiðu bökin“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ákærður fyrir ofbeldi gegn starfsfólki félagsþjónustunnar á Dalvík – Frelsissvipti starfsmann
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Innflytjendur mótmæla niðurskurði til íslenskukennslu – „Hvernig ætlum við að gera þetta“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lést á Hrunavegi eftir að hafa ekið á röngum vegarhelmingi á afskráðum jeppa
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sigríður ber fullt traust til saksóknarans og leiðréttir Morgunblaðið

Mest lesið

Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“
Gamlar syndir elta Gabríel Douane – Sauð upp úr þegar stúlkan vildi fá úlpuna sína
Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá
Ljótt ástand í Beckham fjölskyldunni
Óhugnanleg líkamsárás við Kringluna í dag – Árásaraðilinn á grunnskólaaldri

Nýlegt

„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“
Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins
Setti Repúblikanaflokkinn á hliðina með viðtali við umdeildan áhrifavald og er nú kallaður heigull
Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Markvörður Íslandsmeistaranna í ótímabundið leyfi
Lést á Hrunavegi eftir að hafa ekið á röngum vegarhelmingi á afskráðum jeppa
Ein goðsögn út en önnur inn hjá íslenska landsliðsmanninum
Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin
Ekki greitt meðlag í fleiri mánuði og gæti endað bak við lás og slá
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Starfsmaður ríkissaksóknara sakaður um húsbrot, eignaspjöll og þjófnað
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“

„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Þetta var svona eins og Jesúbarnið“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Óhugnanleg líkamsárás við Kringluna í dag – Árásaraðilinn á grunnskólaaldri
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Ákærðir fyrir stórtæka framleiðslu og sölu á fíkniefnum á Kjalarnesi

Ákærðir fyrir stórtæka framleiðslu og sölu á fíkniefnum á Kjalarnesi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Enn deilt um Blóðberg: Bók með lýsingum á hópnauðgun skyldulesefni hjá ungmennum

Enn deilt um Blóðberg: Bók með lýsingum á hópnauðgun skyldulesefni hjá ungmennum
Fréttir
Í gær
Er þetta ógreint vandamál íslenskunnar? – „Ekkert sem kallar til mín“
Fréttir
Í gær

Gestur áhyggjufullur: Gæti reynst ástvinum hreinasta martröð

Gestur áhyggjufullur: Gæti reynst ástvinum hreinasta martröð
Fréttir
Í gær
Lögreglan varar við kræfum vasaþjófum – Fylgjast með fólki sem notar hraðbanka
Fréttir
Í gær
Ákærður nauðgari ætlaði úr landi
Fréttir
Í gær

Sara Rós hlaut hvatningarverðlaun ADHD samtakanna

Sara Rós hlaut hvatningarverðlaun ADHD samtakanna
Fréttir
Í gær

OK valið birgir í búnaði fyrir hljóð og mynd

OK valið birgir í búnaði fyrir hljóð og mynd
Fréttir
Í gær
Yfirlýsing Jóhannesar um eineltis- og ofbeldismál hjá Ríkisendurskoðun – „Þögn Alþingis ærandi“
Fréttir
Í gær
Kröfðust úrbóta á verðmerkingum fjölda fyrirtækja í Kringlunni og Smáralind – Sjö hlýddu ekki
Fréttir
Í gær

Sesselja varar sterklega við hugsanlegum breytingum – Það væri synd og skömm að fella niður jafn mikilvæga starfsstétt“

Sesselja varar sterklega við hugsanlegum breytingum – Það væri synd og skömm að fella niður jafn mikilvæga starfsstétt“
Fréttir
Í gær
Eltihrellir Lilju endaði á að drepa ættingja sinn: „Að fá það í fangið var mikið sjokk“
Fréttir
Í gær
Mamdani verður borgarstjóri New York – Hélt eldræðu eftir sigurinn og skaut á Trump
Fréttir
Í gær
Lögreglan vildi fá að hlera hús í Reykjavík vegna gruns um skipulagða vændisstarfsemi
Fréttir
Í gær

Svívirðileg brot gegn 12 ára stúlku

Svívirðileg brot gegn 12 ára stúlku
Fréttir
Í gær

Fullyrðir að slys á Vestfjörðum hafi verið sviðsett til að hylma yfir morð – „Með duttlungum skal land byggja“

Fullyrðir að slys á Vestfjörðum hafi verið sviðsett til að hylma yfir morð – „Með duttlungum skal land byggja“
Fréttir
Í gær
20% kvenna og 10% karla á Íslandi hafa orðið fyrir heimilisofbeldi
Fréttir
Í gær

Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum

Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum
Fréttir
Í gær
Organista Glerárkirkju sagt upp störfum – „Ég var þrjóskur miðaldra karlmaður“
Fréttir
Í gær
Sakfelldur fyrir hótanir og líkamsárás inni í varahlutaverslun
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hannes ákærður fyrir kynferðisbrot í Múlaborg

Hannes ákærður fyrir kynferðisbrot í Múlaborg
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Það er brýnt að við hættum að tala um kynlífsverkafólk og byrjum að tala við það“

„Það er brýnt að við hættum að tala um kynlífsverkafólk og byrjum að tala við það“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Kirkjuáhugamaður“ rekinn úr landi – Þögull sem gröfin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingar greina faðmlag ekkjunnar og varaforsetans sem setti allt á hliðina