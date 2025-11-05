Sara Rós hlaut hvatningarverðlaun ADHD samtakanna

Sara Rós tók á móti hvatningarverðlaunum við upphaf málþings ADHD samtakanna á föstudag, þar sem Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður og Bóas Valdórsson, varaformaður ADHD samtakanna afhentu henni viðurkenningarskjal og glæsilegt málverk eftir Berg Thorberg eins og segir á vef samtakanna.
Sara Rós hefur á undanförnum árum verið áberandi í fræðslu ásamt því að vera talskona taugafjölbreytileika. Sjálf greindist hún á fullorðinsárum, sem hefur veitt henni dýpri innsýn og tækifæri til að mæta öðrum af skilningi. Sara tjáir sig af hreinskilni um eigin reynslu og gefur umræðunni mannlega dýpt. Sem foreldri barna sem tilheyra þessum hópi hefur hún á undanförnum árum orðið talskona taugafjölbreytileikans. Hún nýtir bæði fagþekkingu og eigin reynslu til að brúa bil milli kerfa, fjölskyldna og einstaklinga með valdeflandi nálgun, aðgengi og mannúðlegar lausnir að leiðarljósi. Sara Rós leggur ríka áherslu á að rödd barna, einstaklinga og fjölskyldna þeirra fái áheyrn og skilning innan samfélagsins.
Sara Rós er jafnframt einn stjórnenda hlaðvarpsins Fjórða vaktin, sem hún heldur úti ásamt Lóu Farestveit Ólafsdóttur í samstarfi við Sjónarhól ráðgjafarmiðstöð. Þar er fjallað um fjölbreytt málefni sem tengjast foreldrum langveikra og fatlaðra barna og samfélagslegum áskorunum þeirra. Einnig heldur hún úti öflugu samfélagi á Facebook undir heitinu „Skólamálin okkar,“ sem hefur um 2600 fylgjendur og er orðin mikilvægur vettvangur fræðslu, umræðu og stuðnings.
ADHD samtökin þakka Söru Rós Kristinsdóttur fyrir framúrskarandi og ómetanlegt framlag til málefnisins og óska henni innilega til hamingju með verðlaunin.
Hvatningarverðlaun ADHD samtakanna eru viðurkenning sem stjórn ADHD samtakanna úthlutar einu sinni á ári, fyrst árið 2021. Verðlaunin má veita hverjum þeim sem með mikilsverðum hætti hefur lagt sitt af mörkum til að bæta lífsgæði fólks með ADHD á Íslandi. Einstaklingar, félagasamtök, stofnanir, fyrirtæki eða hverskyns lögaðilar geta fengið Hvatningarverðlaun ADHD samtakanna. Áður hafa Dr. Urður Njarðvík (2021), KFUM og KFUK (2022), Sjónarhóll – ráðgjafamiðstöð ses (2023) og Hljóðbókasafn Íslands (2024) fengið viðurkenninguna.