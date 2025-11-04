fbpx
Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 18:55

HP ZGX Nano AI Station er ný borðtölva sem getur framkvæmt yfir billjón aðgerðir á sekúndu. Hún getur leyst verkefni sem áður þurfti heilt gagnaver til, svo sem að greina þúsundir mynda á sekúndu, þýða heila bók á örfáum sekúndum eða hlusta á og skrá fundi í rauntíma, jafnvel á mörgum tungumálum samtímis. Vélin getur einnig greint myndbönd ramma fyrir ramma, búið til eða bætt við myndum með gervigreind og unnið flókin gögn um orkuframleiðslu, umferð eða veðurbreytingar , allt á staðnum, án þess að senda gögn í skýið.
Með yfir 1.000 TOPS í reikniafköstum og NVIDIA Grace Blackwell Superchip örgjörva er hún hönnuð fyrir fyrirtæki og sérfræðinga sem vilja keyra gervigreindarvinnslu á staðnum, hraðar, öruggar og með minni orkunotkun en áður. ZGX Nano er smágerð, á stærð við litla borðtölvu, en hefur afl sem áður krafðist stórs netþjóns.
„HP ZGX Nano er draumavélin fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í gervigreind og LLM-vinnslu (Large Language Models). Hún er öflug, hraðvirk og örugg lausn þar sem vinnan fer fram staðbundið. Gögnin haldast innan fyrirtækisins án tengingar við skýjaþjónustu. Þessi möguleiki gerir fyrirtækjum kleift að nýta gervigreind án gífurlegs upphafskostnaðar,“ segir Trausti Eiríksson, vörustjóri notendabúnaðar hjá OK.
ZGX Nano er unnin úr endurunnum efnum, að minnsta kosti 30% eru endurunnir plastííhlutir og yfir 93% endurunninn umbúðapappír. Tölvan kemur á markað hér á landi á næstu vikum.
