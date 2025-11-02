Er barnið þitt með fölsuð skilríki?

Lögregla handtók fyrir helgi tvo menn um tvítugt sem grunaðir eru um að selja á annað þúsund ungmennum forrit sem breytir því hvernig aðrir sjá kennitölur þeirra á Island.is. Hinir handteknu auglýstu þjónustuna á 5-10 þúsund krónur á samfélagsmiðlum.
RÚV greinir frá.
Börnin sem áttu í viðskiptum við mennina keyptu ákveðinn kóða og þurftu síðan að hlaða upp forriti í símanum sínum til að tengja við vafrann hjá sér. Kóðinn les kennitölur og þegar kennitala viðkomandi kemur upp er henni breytt.
Tekið er fram að vefsíðan island.is sé örugg, forritið hafi einungis breytt því hvernig hún birtist öðrum.
Ekki er lögbrot að kaupa fölsun af þessu tagi en ólöglegt er að framvísa fölsuðum skilríkjum. Ljóst er að fölsuð skilríki af þessu tagi eru í umferð sem nemur vel yfir eitt þúsund. Segir lögregla mikilvægt að foreldrar eigi samtal við börn sín um þetta. Segi börnunum að þau séu ekki í vandræðum en spyrji hvort þau séu með þetta forrit í símanum sínum. Gera verði börnunum ljóst að ólölegt sé að framvísa svona skilríkjum.