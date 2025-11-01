fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn

Ritstjórn DV
Laugardaginn 1. nóvember 2025 11:00

Frá Jökulsárlóni

Lögreglustjórinn á Suðurlandi hefur ákært karlmann á fimmtugsaldri fyrir brot á umferðar- og siglingalögum með því að stýra hjólabát, með farþegum um borð, á lóninu undir áhrifum kannabis.

Ekki hefur tekist að birta umræddum manni stefnuna og var hún því auglýst í Lögbirtingablaðinu í vikulok.

Í stefnunni kemur fram að maðurinn hafi freistað þess að stýra hjólabátnum KLAKA 2231, sem er þiljað farþegaskip, á lóninu og þaðan að landgöngupramma á afmörkuðu athafnarsvæði á landi, og verið óhæfur tiil þess vegna áhrifa af áðurnefndu fíkniefni.

Í blóði mældist tetrahýdrókannabínól 5,0 ng/ml sem er verulegt magn og fimmfalt yfir mörkum. Ennfremur er manninum gefið að sök að hafa ekki gætt að því að hann væri lögskráður á umrætt skip þegar hann hélt úr höfn.

Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Suðurlands þann 11. desember næstkomandi.

