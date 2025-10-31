Elías segir að snjómokstri hafi farið aftur – Þetta sé lausnin á þessu einfalda verkefni

Elías Pétursson, fyrrverandi bæjarstjóri í Fjallabyggð og Langanesbyggð, segir að snjómokstri hafi farið aftur á Íslandi. Lausnin gæti verið sú að fjölga fólki til verka á vettvangi en fækka verkefnisstjórum og öðrum slíkum.
Í færslu á samfélagsmiðlum greinir Elías frá því að árum saman hafi hann unnið á veturna við að moka snjó eða stjórna snjómokstri. Fyrir Reykjavíkurborg, félög á vegum borgarinnar eða einkaaðila.
„Undanfarna daga hef ég, skröltandi á klakabunkum gatnakerfisins, velt því fyrir mér hve mjög mokstri hefur farið aftur… sem og hvort ég sé orðin gamall úrillur kall sem heldur því fram að allt hafi verið betra í gamla daga – þegar ég var á vettvangi,“ segir Elías. „Niðurstaða minna pælinga er að mokstri hafi farið aftur… og að ég sé ekkert svo gamall né sé ég afgerandi úrillur.“
Nefnir hann að á þeim tíma þegar hann vann við þetta var kerfið tiltölulega einfalt. Hann, ásamt mörgum öðrum verktökum og starfsmönnum borgarinnar fóru út að moka snjó. Þeim var stjórnað af fimm starfsmönnum borgarinnar sem mátu þörfina og skipuðu til verka.
„Ég sá aldrei á þeim árum verkefnisstjóra, teymisstjóra né þverhandar þykkar útprentaðar verklagsreglur með skilgreiningum á snjóþykkt – okkur var einfaldlega treyst til að moka snjó þar sem snjór var að þvælast fyrir borgarbúum,“ segir Elías. „Getur verið að við ættum að fækka verkefnisstjórum og skrifborðum og setja fleira fólk til verka á vettvangi – fleiri að moka og færri skrifborð… ég held það. Já og ég tel að borgin almennt þurfi að huga meira að kjarnastarfsemi sinni og minna að allskonar fyrir alla.“