Fimmtudagur 30.október 2025

Kjartan vill einkunnir í tölustöfum – „Almenningur skilur ekki bókstafakerfið og vill ekki sjá það"

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 30. október 2025 13:30

Kjartan Magnússon - Mynd/Facebook

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gerir að umtalsefni einkunnakerfi í grunnskólum. Mjög hefur færst í vöxt að gefnar séu einkunnir í bókstöfum eða jafnvel litakóðum en einkunnir í tölustöfum hafa verið á undanhaldi.

Kjartan vekur, í grein sem hann birtir í Morgunblaðinu, athygli á nýlegri könnun Maskínu sem leiðir í ljós að hátt í 90% þjóðarinnar vill að skólaeinkunnir séu frekar birtar í tölustöfum en bókstöfum. Einungis 2,6% telja að nota eigi bókstafi en 9,4% að ekki skipti máli hvor aðferðin sé notuð.

Kjartan segir að einkunnir eigi að endurspegla hæfni nemenda í viðkomandi námsgreinum og því mikilvægt að einkunnagjöfin sé skýr, skiljanleg og gagnsæ. Hann segir að almenningur skilji ekki bókstafakerfið og vilji ekki sjá það. Skoðanakönnun Maskínu staðfesti það:

„Hið opinbera á ekki að starfrækja einkunnakerfi sem fólk skilur ekki. Því er rétt að afnema kerfið og taka einkunnakerfi tölustafa upp að nýju,“ segir Kjartan.

Hann segir ennfremur:

„Lengst af voru einkunnir í grunnskóla gefnar í tölustöfum, heilum eða hálfum og jafnvel í brotum. Þetta kerfi byggðist á línulegum kvarða og var einfalt, gagnsætt og flestum auðskiljanlegt. Ef nemandi fékk 8,0 í einkunn á prófi, þýddi það að hann hefði svarað 80% atriða, sem spurt var um, rétt. Allir skildu þetta einkunnakerfi.“

Vond breyting

Kjartan rifjar upp að með gildistöku nýrrar aðalnámskrár grunnskóla árið 2011 hafi nýtt námsmat verið innleitt og bókstafaeinkunnir kynntar til sögunnar. Nokkrum árum síðar hafi flestir grunnskólar tekið upp bókstafakerfið og er þeim skylt að útskrifa nemendur með bókstafaeinkunnum.

Hann segir bókstafakerfið vera illskiljanlegt og ógagnsætt. Innleiðing þess byggi á „kerfiskreddum“:

„Flókið einkunnakerfi, byggt á kerfiskreddum, hefur aukið á vandann í stað þess að draga úr honum. Tími er til kominn að stjórnvöld hlusti á almenning og taki að nýju upp einkunnakerfi tölustafa, sem fólk þekkir og skilur.“

