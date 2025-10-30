fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fimm handteknir í tengslum við dauðsfall barnabarns Roberts de Niro

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 30. október 2025 17:30

Leandro De Niro og afi hans Robert De Niro

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fimm menn voru handteknir á fimmtudag, grunaðir um að hafa útvegað fentanýlblandaðar lyfjatöflur sem ollu dauða sonarsonar leikarans Robert De Niro árið 2023, að því er heimildir New York Post herma.

Sakborningarnir, Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas og Roy Nicolas, eru sagðir hafa verið hluti af glæpahring sem seldi þúsundir falsaðra lyfjataflna til ungmenna víðs vegar um New York. Samkvæmt gögnum málsins voru það einmitt þessar töflur sem ollu dauða Leandro De Niro Rodriguez, barnabarns Hollywoodleikarans, í júlí 2023.

Sami hópur er einnig talin bera ábyrgð á dauða hinnar 19 ára gömlu Akiru Stein, dóttur Chris Stein, gítarleikara í hljómsveitinni Blondie, samkvæmt sömu fréttum.

Þar að auki hefur 20 ára kona, Sophia Haley Marks verið ákærð sérstaklega fyrir að hafa selt Leandro þau lyf sem urðu honum að bana.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 12 mínútum
Fimm handteknir í tengslum við dauðsfall barnabarns Roberts de Niro
Fréttir
Fyrir 41 mínútum
Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þórdís Kolbrún þakklát eftir að Ronja var heimt úr helju – „Fólk er gott“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Keypti íbúð af eigin fyrirtæki á of lágu verði
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Kjartan vill einkunnir í tölustöfum – „Almenningur skilur ekki bókstafakerfið og vill ekki sjá það“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum

Mest lesið

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“
Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Segir einfalda ástæðu fyrir því að Andrés prins og Sarah Ferguson bjuggu áfram saman eftir skilnaðinn
Þorsteinn útskýrir ákvörðun sína – „Gott að koma inn fyrsta markinu“
Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið
Biður fólk um að biðja fyrir dóttur sinni sem var dæmd í fangelsi
Engar líkur á að Slot fái sparkið
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Dagur segir að enginn tali um bleika fílinn – „Þessa þögn verður að rjúfa“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lét lífið eftir að hafa verið sprautuð með ólöglegu þyngdartapslyfi á snyrtistofu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“

Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“
Fréttir
Í gær

Ótrúleg uppákoma í Grafarvoginum – Keyrði utan í hjólreiðamann sem braut svo hliðarspegilinn

Ótrúleg uppákoma í Grafarvoginum – Keyrði utan í hjólreiðamann sem braut svo hliðarspegilinn
Fréttir
Í gær
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Fréttir
Í gær

Segir álverin á Íslandi vera íslensk – „Svona er bara heimurinn í dag“

Segir álverin á Íslandi vera íslensk – „Svona er bara heimurinn í dag“
Fréttir
Í gær
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“
Fréttir
Í gær
Hildur tilkynnti hundapassara eftir bitárás á Valhúsahæð – „Ég þurfti að fara á læknavaktina og fá stífkrampasprautu“
Fréttir
Í gær

Kviknaði í fjórhjóli í Garðabæ

Kviknaði í fjórhjóli í Garðabæ
Fréttir
Í gær

Framganga lögreglumanna sögð hafa verið ámælisverð – Húsleit án heimildar og mjög vafasöm valdbeiting

Framganga lögreglumanna sögð hafa verið ámælisverð – Húsleit án heimildar og mjög vafasöm valdbeiting
Fréttir
Í gær
Leitað að ökumanni sem keyrði á konu við Þjóðleikhúsið
Fréttir
Í gær
Anton Sveinn harðlega gagnrýndur – Hafði þetta að segja um minnispunkta um ólík börn á hrekkjavöku
Fréttir
Í gær

Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“

Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“
Fréttir
Í gær
Björn ómyrkur í máli: Ísland dýrasta ferðamannaland í heimi – Vont gæti versnað verði þetta að veruleika
Fréttir
Í gær
Hörmungar á Gaza í nótt: 60 drepnir í nótt, þar á meðal mörg börn
Fréttir
Í gær
Fórnarlamb hnífstunguárásar í Grindavík á yfir höfði sér ákæru fyrir íkveikju á Ásbrú
Fréttir
Í gær

Svona lítur veðurspáin út fyrir næstu daga – Dregur til tíðinda á föstudag

Svona lítur veðurspáin út fyrir næstu daga – Dregur til tíðinda á föstudag
Fréttir
Í gær

Aðsend grein Guðmundar Franklín vekur umtal – „Augljóslega að öllu leyti skrifuð af gervigreind“

Aðsend grein Guðmundar Franklín vekur umtal – „Augljóslega að öllu leyti skrifuð af gervigreind“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Pabbi, má ég innrétta bílskúrinn? Ég fékk ekki lán fyrir 60 fermetra íbúð. Ég er bara með 900.000 í mánaðarlaun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“

Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lést í Bláa lóninu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“

Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima

Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kynferðisbrotalíking Gunnars Smára vekur ólgu – „Situr í greni sínu við skjáinn og spýr eitri“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Frumvarpið þrefaldi ferðakostnað venjulegs rafbíls – „Þetta eru kolröng skilaboð út í samfélagið“