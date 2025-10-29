fbpx
Miðvikudagur 29.október 2025

Ótrúleg uppákoma í Grafarvoginum – Keyrði utan í hjólreiðamann sem braut svo hliðarspegilinn

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 29. október 2025 18:20

Atvikið átti sér stað um 16 leytið í Spönginni. Skjáskot/Facebook

Ótrúleg uppákoma átti sér stað í Grafarvoginum í dag þegar hjólreiðamaður og bílstjóri lentu saman. Myndband náðist af atvikinu þegar þvingaði hjólreiðamanninn út í skafl og hjólreiðamaðurinn braut hliðarspegil bílsins.

Atvikið átti sér stað nálægt Spönginni í Grafarvogi um klukkan 16:00 í dag að sögn Péturs Jóhannessonar, sem náði því á myndband og birti á samfélagsmiðlum.

Eins og sést í myndbandinu keyrir ökumaður lítils jeppa utan í hjólreiðamann á hægri hönd og þvingar hann út í skafl.

Hjólreiðamaðurinn bregst hinn versti við þessu og byrjar að berja á bílnum farþegamegin. Sést að hann nær að brjóta baksýnisspegilinn þannig að hann er næstum dottinn af.

hjol og bill
play-sharp-fill

hjol og bill

Eftir það reynir hjólreiðamaðurinn að ná hjólinu sínu en það er pikkfast á milli jeppans og skaflsins. Hann togar og togar en ekkert gengur. Sést líka hvernig hjólreiðamaðurinn reynir að slá til ökumannsins inn í bílinn.

Að kemur kona og á í einhverjum orðaskiptum við bæði hjólreiðamanninn og ökumanninn.

Að lokum tekst hjólreiðamanninum að kraka hjólið sitt upp og koma því yfir á gangstéttina. Fer hann hratt í burtu í kjölfarið.

Lýkur myndbandinu þar en að sögn Péturs þá var það síðasta sem hann sá var að ökumaðurinn elti hjólreiðamanninn inn að Spönginni.

 

 

