Miðvikudagur 29.október 2025

Hörmungar á Gaza í nótt: 60 drepnir í nótt, þar á meðal mörg börn

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 29. október 2025 08:45

Mynd/Getty

Ísraelski herinn gerði umfangsmiklar árásir á Gaza í nótt og segja heilbrigðisyfirvöld þar að um 60 manns, þar á meðal mörg börn, hafi látist.

Vopnahlé hefur staðið yfir á svæðinu síðustu vikur, en það er talið í mikilli hættu eftir atburði næturinnar.

Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, er sagður hafa fyrirskipað árásirnar í nótt eftir að hann sakaði Hamas-samtökin um að hafa brotið gegn ákvæðum vopnahlésins.

Hamas-samtökin hafa sagt eftir árásirnar í nótt að þau muni seinka að afhenda lík gísls sem lést í haldi samtakanna.

Bandarísk yfirvöld hafa reynt að gera lítið úr árásunum í nótt segir varaforsetinn JD Vance að um sé að ræða skærur „sem deyja vonandi út“ fljótlega.

Forsvarsmenn Aqsa-sjúkrahússins í miðborg Deir al-Balash sögðust hafa fengið 10 lík til sín í nótt, þar af sex börn og þrjár konur.

Forsvarsmenn Nasser-sjúkrahússins í Khan Younis sögðust hafa fengið 20 lík í nótt og eru 13 þeirra af börnum. Þá sögðust forsvarsmenn Al-Awda-sjúkrahússins hafa fengið til sín 30 lík og eru 14 þeirra af börnum.

