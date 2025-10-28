fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 28. október 2025 07:00

Frá Geirsnefi. Mynd: Google Maps

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hundapassarar eru vaxandi þjónustugrein enda er þurfa hundar mikla hreyfingu og margir hundaeigendur geta ekki uppfyllt þá þörf svo vel sé vegna t.d. vinnu.

Ungur maður hefur getið sér gott orð fyrir hundapössun en hann fer oft með hunda til viðrunar á hundasvæðinu á Geirsnefi í Reykjavík. Maður einn ber honum hins vegar illa söguna í Facebook-hópnum Hundaspjallið og skrifar eftirfarandi færslu:

„Þetta er strákur sem er oft með marga hunda í göngu á Geirsnefi. Get ekki myndbirt vegna persónuverndar en get gefið nánari upplýsingar í skilaboðum.

Við vorum tvö sem urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin þegar hann var bókstaflega að TROÐA fullt af stórum hundum inn í alltof litinn bíl alveg heavy pirraður og hrópandi og hundarnir augljóslega skelkaðir við hann. Hann öskraði á þá, sem gerði hundana ennþá meira tens og endaði á að rífa í tvo hunda svo þeir vældu undan honum.

Þegar ég sagði honum að þetta væri alls ekki í lagi og að hann ráði augljóslega ekki við svona marga hunda og þurfi að ráða aðstoðarmann eða eitthvað – þá sagði hann mér að fokka mér 

Ég myndi aldrei setja hundana mína í hans umsjá“

Hvetur hann til að birta myndefnið

Hundapassarinn sem þarna er tekinn fyrir stígur hins vegar sjálfur fram í spjallinu og hvetur málshefjanda til að birta myndefnið af sér. Hann segist aldrei vera vondur við hundana sem hann er með í pössun. Hann segir hins vegar að óþægilegar aðstæður hafi skapast þar sem hann þurfti að taka á öllu sínu til að smala hundunum saman:

„Í dag lentum við í leiðinlegu atviki þegar óþægilegur maður með mörg andlitstattú hafði afskipti af mér og fór að taka mig upp á myndband. Við vorum að klára túrinn okkar og mér tókst erfiðlega að smala öllum inn í bíl. Við höfðum hitt tík á lóðarí rétt áður og 6 af mínum 7 voru rakkar þannig skiljanlega var það krefjandi verkefni. Ég hvet viðkomandi að deila myndefninu því ég hef ekkert að fela.“

Hann segir einn hundinn hafa vælt þegar hann tók í hnakkadrambið á honum en sá hundur sé mjög dramatískur. Hann segir ennfremur:

„Ég hef unnið með hundum í 10 ár og ég er viss um að eigendur þessara hunda sem ég er sakaður um að beita ofbeldi myndu gefa mér bestu meðmæli enda sjá þeir hversu mikið hundarnir þeirra elska mig. Ég vil bæta því við að það fer mjög vel um hópinn í station bílnum mínum.“

Hundapassaranum komið til varnar

Margir hundaeigendur bera umræddum hundapassara vel söguna. Sumir segjast hafa séð til hans með hunda á Geirsnefi og líkað vel hvernig hann sinnir dýrunum. Aðrir sem hafa átt í viðskiptum við hann segjast engum treysta betur fyrir hundunum þeirra. Spretta af þessu nokkuð miklar umræður þar sem málshefjandi segir gott fólk líka geta sýnt af sér slæma hegðun og það sem hann hafi séð þarna hafi verið ljótt.

Einn segir: „Hef bara heyrt og séð mjög góða hluti af honum. Held þetta sé núna bara eitt dæmi sem þið urðuð þvi miður vitni að. Allir geta átt slæman dag. Ekki fallegt heldur fara með á netið og brennimerkja manninn fyrir hafa séð þetta eina atvik.“

Nokkuð er sótt að málshefjanda sem búinn er að loka fyrir frekari ummæli undir færslunni. Honum er bent á að kannski hafi hann ekki lesið rétt í aðstæður enda erfitt að hafa hemil á hundum þegar lóðatíkur eru á svæðinu. Sumir taka þó undir gagnrýni hans á hundapassarann. Ekki þó þessi kona sem segir að þetta séu nornaveiðar og ömurlegt sé að níða af fólki skóinn eins og hér sé gert.

„Þú sást eitt atvik og last kannski ekki rétt í það og hagar þér eins og þú vitir allt. Og færð fólk í lið með þér gegn þessum manni og draga nafn hans og vinnu í svaðið,“ segir konan ennfremur, en umræður þarna eru afar líflegar eins og gjarnan í Hundasamfélaginu.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“
Fréttir
Rétt í þessu
Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar
Fréttir
Fyrir 58 mínútum
Miklar tafir á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lögregla með áríðandi tilkynningu – Mjög slæm færð á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bætir í snjókomuna í dag – Gul viðvörun í gildi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum

Mest lesið

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“

Nýlegt

Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Skandall skekur Tyrkland – 152 dómarar brotið lög og verið að veðja á leiki
Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum
Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Örn gagnrýnir dómstóla fyrir að svipta aldraðan mann fjárræði – „Má leggja að jöfnu við hrægammana sem leggjast á bráð sína“

Örn gagnrýnir dómstóla fyrir að svipta aldraðan mann fjárræði – „Má leggja að jöfnu við hrægammana sem leggjast á bráð sína“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.

Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Gagnrýna lögregluna fyrir að færa lögreglumenn grunaða um brot í starfi á milli embætta – „Í raun dregið undan trausti til lögreglunnar“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Fréttir
Í gær
Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur
Fréttir
Í gær

Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið

Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Í gær
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Fréttir
Í gær
Lögðu af stað í skínandi veðri á laugardag – Annað blasti við í gærmorgun
Fréttir
Í gær
Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Fréttir
Í gær

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Fréttir
Í gær

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“
Fréttir
Í gær
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Í gær

Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis

Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum