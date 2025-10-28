fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 28. október 2025 08:30

Reykjavík. Mynd/Pixabay

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fjörugar umræður fara fram um höfuðborgina okkar Reykjavík í Reddit-hópnum Geography sem fjallar um landafræði og tengd málefni. Málshefjandi umræðunnar nefnir þar Reykjavík sem dæmi um borg sem fær mikið hrós og umtal þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar. Spyr viðkomandi hvort meðlimir hópsins geti nefnt fleiri slík dæmi.

„Áður en ég heimsótti borgina í fyrsta sinn var mér ráðlagt að bóka nokkra daga þar, því hún byði upp á svo margt. Eftir að hafa heimsótt hana fimm sinnum, á öllum árstíðum, get ég með sanni sagt að það þarf ekki nema nokkrar klukkustundir til að fá góða yfirsýn – í mesta lagi tvo daga ef maður vill virkilega sjá allt sem áhugavert er,” segir viðkomandi og heldur áfram:

„Borgin er mjög lítil. Maður gengur í gegnum helstu staðina á ótrúlega stuttum tíma — íbúafjöldinn er aðeins um 140 þúsund og um 250 þúsund á höfuðborgarsvæðinu öllu. Það eru þó nokkur áhugaverð söfn í borginni, þannig að ef þú hefur gaman af slíku, þá er það frábært. Hallgrímskirkja og Harpa eru falleg kennileiti, nokkrar verslanir og barir eru virkilega skemmtilegir að kíkja inn í, og andrúmsloftið í borginni er almennt frábært. Það eru líka nokkrar skoðunarferðir sem hægt er að fara í. Samt sem áður hefur maður á tilfinningunni að eitthvað vanti – nema maður haldi út fyrir borgina,” segir viðkomandi sem vill þó ekki gagnrýna Reykjavík of mikið.

„Ég elska borgina og uppgötva eitthvað nýtt í hvert sinn sem ég kem. Hún stendur þó ekki alveg undir þeim væntingum sem margir hafa til hennar.”

Um 1.400 athugasemdir hafa verið skrifaðar við færsluna og snúast þær margar um Reykjavík og innlegg viðkomandi um borgina.

„Til að gæta sanngirni, ef þú ferð til Íslands og ferð ekki út fyrir Reykjavík, þá ertu eiginlega að gera þetta vitlaust. Tilgangurinn með því að heimsækja Ísland er að komast út úr borginni og njóta náttúrunnar. Það er eins og að fara í Grand Canyon-þjóðgarðinn og stoppa bara í gestamiðstöðinni,“ segir einn.

Annar tekur undir þetta. „Já, einmitt. Keyra hringinn, kíkja á Vestfirði og Snæfellsnes. Ég upplifði alla töfrana á þessum stöðum.“

Annar bendir á að Reykjavík sé í eðli sínu ágæt og maturinn þar sé til dæmis framúrskarandi.

Enn annar furðar sig á þessari umræðu og spyr hvort Reykjavík hafi einhvern tímann verið talin sérstök borg til að heimsækja. „En Ísland sem land er allt annað – ég hef heimsótt nærri fimmtíu lönd og það er samt í fyrsta sæti hjá mér. Reykjavík sjálf… ég var ekki með miklar væntingar, en borgin kom mér samt skemmtilega á óvart. Við dvöldum þar einmitt á þjóðhátíðardeginum og það gerði upplifunina enn eftirminnilegri. Samt sem áður, þegar ég segi fólki að fara til Íslands, þá kemur Reykjavík varla upp í samtalinu nema í tengslum við flug og gistingu á leiðinni til eða frá. Það eru svo margir aðrir staðir í landinu sem eru algjörlega stórkostlegir — náttúrufegurð í hverju horni.”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar
Fréttir
Fyrir 58 mínútum
Miklar tafir á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lögregla með áríðandi tilkynningu – Mjög slæm færð á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bætir í snjókomuna í dag – Gul viðvörun í gildi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum

Mest lesið

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“

Nýlegt

Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Skandall skekur Tyrkland – 152 dómarar brotið lög og verið að veðja á leiki
Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum
Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Örn gagnrýnir dómstóla fyrir að svipta aldraðan mann fjárræði – „Má leggja að jöfnu við hrægammana sem leggjast á bráð sína“

Örn gagnrýnir dómstóla fyrir að svipta aldraðan mann fjárræði – „Má leggja að jöfnu við hrægammana sem leggjast á bráð sína“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.

Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Gagnrýna lögregluna fyrir að færa lögreglumenn grunaða um brot í starfi á milli embætta – „Í raun dregið undan trausti til lögreglunnar“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Fréttir
Í gær
Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur
Fréttir
Í gær

Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið

Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Í gær
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Fréttir
Í gær
Lögðu af stað í skínandi veðri á laugardag – Annað blasti við í gærmorgun
Fréttir
Í gær
Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Fréttir
Í gær

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Fréttir
Í gær

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“
Fréttir
Í gær
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Í gær

Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis

Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum