Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 28. október 2025 10:30

Hjálmar Árnason, eigandi og framkvæmdastjóri hins gjaldþrota byggingafyrirtækis Byggáss, hefur verið sakfelldur í þriðja skipti fyrir skattsvik í rekstri félagsins, en dómur var kveðinn upp yfir honum í Héraðsdómi Reykjaness þann 16. október síðastliðinn.

Byggás var upphaflega einnig ákært í málinu en síðan var fallið frá ákæru á hendur félaginu og Hjálmar einn ákærður. Skiptalok urðu í félaginu sumarið 2024. Engar eignir fundust í búinu og voru lýstar kröfur um 223 milljónir króna.

Hjálmar var að þessu sinni sakaður um að hafa ekki staðið skil á virðisaukaskatti í rekstri Byggás frá vorinu 2021 fram til vorsins 2022 og nemur upphæðin 35 milljónum króna. Einnig var hann ákærður fyrir virðisaukaskattsvik í rekstri annars félags, sem einnig er gjaldþrota, H82 ehf. Var það stofnað í lok apríl árið 2021 en úrskurðað gjaldþrota einu og hálfu ári síðar. Starfsemin fólst í leigu á vélum og búnaði og leigu atvinnuhúsnæðis. Er Hjálmar sakaður um vanskil á virðisaukaskatti í rekstri fyrirtækisins upp á rúmlega 11 milljónir króna.

Ennfremur var hann ákærður fyrir að hafa ekki staðið skil á greiðslu opinberra gjalda í rekstri Byggáss fyrir meirihluta tímabilsins 2021 til og með 2022 sem nemur um 13,5 milljónum króna.

Skattaskuldir uppgerðar

Hjálmar kom fyrir dóminn og játaði brot sín samkvæmt ákæru. Sem fyrr segir er þetta í þriðja skipti sem hann er sakfelldur fyrir skattsvik í rekstri Byggáss en hins vegar ber að hafa í huga að félagið er núna skuldlaust við Skattinn því allir vangoldnir skattar þess hafa verið greiddir.

Einnig kom fram að greiðslusamningur er milli Hjálmars og yfirvalda vegna sekta sem hann hefur verið dæmdur til að greiða í fyrri dómum og hefur hann staðið við umsamdar greiðslur.

Á hinn bóginn er einnig litið til þess við ákvörðun refsingar að brotin voru að hluta framin eftir að dómur yfir honum fyrir skattsvik hafði verið kveðinn upp vorið 2022 og rauf hann því skilorð þess dóms.

Niðurstaðan er sú að hann er dæmdur í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi og til greiðslu rétt tæplega 120,5 milljóna króna í sekt. Enginn sakarkostnaður var í málinu þar sem verjandi Hjálmars, Gestur Gunnarsson lögmaður, afsalaði sér þóknun vegna verjendastarfanna.

Dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann

Héraðssaksóknari krafðist þess að Hjálmar yrði dæmdur í atvinnurekstrarbann, þ.e.a.s. honum yrði óheimilt að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, sitja í stjórn, starfa sem framkvæmdastjóri eða koma að öðrum hætti að stjórnun eða fara með meirihluta atkvæðisréttar í slíku félagi í allt að þrjú ár. Byggt er á lagaákvæði sem sett var til að stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og kennitöluflakki.

Í niðurstöðu dómsins segir að með atvinnurekstrarbanni sé viðkomandi sviptur mikilvægum stjórnarskrárvörðum réttindum. Þeim megi setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Hins vegar verði að gæta meðalhófs þegar slík ákvörðun er tekin. Var það niðurstaða dómara, þegar horft er til allra þátta málsins, að ekki væri þörf á atvinnurekstrarbanni og var þeirri kröfu hafnað.

Dóminn má lesa hér.

