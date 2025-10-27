fbpx
Mánudagur 27.október 2025

Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 27. október 2025 11:30

Óhætt er að segja að myndband sem Vernharður Bergsson, Venni Bergs, tók í Keflavík í gær hafi vakið athygli á Facebook. Þar sést óútskýrt fyrirbæri á himninum ferðast á talsvert miklum hraða.

„Á hvern fjandann var ég að horfa á??? , ég skil ekkert,“ segir Venni í færslu sinni en hann veitti DV góðfúslegt leyfi til að birta myndbandið.

Aðspurður segist hann ekki hafa fengið neinar skýringar á hvað þetta var. Ýmsum getgátum, misgáfulegum eins og gengur, hefur þó verið varpað fram í athugasemdum við myndbandið en flestir eru á því að um loftstein sé að ræða.

„Annað hvort er þetta UFO eða dróni. Mér finnst nú dróni líklegri,“ segir í einni athugasemd. „Ansi mikill hraði. Ég giska á loftstein,“ segir í annarri.

