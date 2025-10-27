Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“

„Á hvern fjandann var ég að horfa á??? , ég skil ekkert,“ segir Venni í færslu sinni en hann veitti DV góðfúslegt leyfi til að birta myndbandið.
Aðspurður segist hann ekki hafa fengið neinar skýringar á hvað þetta var. Ýmsum getgátum, misgáfulegum eins og gengur, hefur þó verið varpað fram í athugasemdum við myndbandið en flestir eru á því að um loftstein sé að ræða.
„Annað hvort er þetta UFO eða dróni. Mér finnst nú dróni líklegri,“ segir í einni athugasemd. „Ansi mikill hraði. Ég giska á loftstein,“ segir í annarri.