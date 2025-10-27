Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.

Ingunn Margrét Ágústsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Sólar ehf. Ingunn hóf störf hjá Sólar árið 2014 og hefur mikla þekkingu á rekstri og starfsemi félagsins. Hún leiddi lengst af þjónustu- og mannauðssvið Sólar, þar sem hún þróaði meðal annars metnaðarfull fræðslumál félagsins og innleiddi jafnlaunavottun, eins og segir í tilkynningu.
„Ég er þakklát fyrir traustið og tækifærið til þess að leiða Sólar áfram á þeirri jákvæðu vegferð sem félagið hefur verið á,“ segir Ingunn. „Við erum með frábæran mannauð, sterka og fjölbreytta menningu og þjónustu sem við teljum einstaka. Ég hlakka til að byggja áfram á gildum Sólar og efla bæði félagið sem og samstarf við viðskiptavini okkar enn frekar.“
Í kjölfar ráðningar Ingunnar hefur stjórn félagsins einnig gert tvær breytingar á stjórnendahóp félagsins.
Vilborg Anna Garðarsdóttir kom til starfa hjá Sólar í lok árs 2024 sem aðalbókari en tók í sumar við sem Sviðsstjóri fjármála og reksturs. Vilborg hefur lengst af starfað í bókhaldi og fjármálum á sínum starfsferli sem nýtist vel í nýju hlutverki.
Aneta Beata Wlodarczyk, sem áður gegndi stöðu deildarstjóra þjónustudeildar hefur verið ráðin Sviðsstjóri þjónustusviðs. Aneta hefur starfað hjá Sólar í 18 ár, verið einn af lykilstarfsmönnum félagins og þekkir því starfsemi þess afar vel. Vilborg og Aneta hafa báðar hafið störf í nýjum hlutverkum.
„Stjórn Sólar fagnar þeim jákvæðu breytingum sem orðið hafa á stjórnendateymi félagsins síðustu mánuði og telur Ingunni, Vilborgu og Anetu skapa sterka liðsheild og styrkja framkvæmdastjórn Sólar enn frekar. Ingunn, Vilborg og Aneta búa yfir mikilli þekkingu á rekstri og ekki síður þjónustu- og mannauðsmálum og deila framtíðarsýn okkar um að Sólar verði áfram leiðandi í þjónustu og gæðum á íslenskum markaði,“ segir Ólafur Páll Einarsson, stjórnarformaður Sólar í sameiginlegri yfirlýsingu.
Sólar ehf. er íslenskt ræstinga- og þjónustufyrirtæki með starfsemi um allt land og um 500 starfsmenn. Fyrirtækið leggur ríka áherslu á mannauð, fagmennsku og sérverkefnaþjónustu fyrir fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög.