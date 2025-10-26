fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 26. október 2025 12:14

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maðurinn sem lést af völdum skotsárs á föstudaginn, í uppsveitum Árnessýslu, hét Óðinn Másson. Frá þessu greinir lögreglan á Suðurlandi. Óðinn var 52 ára gamall og búsettur í Mosfellsbæ.

Rannsókn lögreglu á hvað gerðist miðast vel en frekari upplýsingar verða ekki gefnar, samkvæmt tilkynningu.

Lögreglan greindi frá því í gær að maður hefði verið úrskurðaður látinn á vettvangi í Árnessýslu eftir voðaskot úr haglabyssu. Lögregla, sjúkraflutningabílar, læknir, björgunarsveitir og þyrla voru kölluð út vegna málsins en endurlífgunartilraunir báru ekki árangur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna
Fréttir
Í gær
Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Fréttir
Í gær
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Í gær
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum

Mest lesið

Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“
Fyrrum enskur landsliðsmaður æfir hjá Frank Lampard – Vona að hann skrifi undir
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Veltir því fyrir sér hvort Liverpool fari að íhuga alvarlega að selja Salah
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Í gær
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Fréttir
Í gær

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Fréttir
Í gær
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Í gær
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“
Fréttir
Í gær

Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi

Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Fréttir
Í gær

Myndir: Mikil stemning á kvennaverkfalli

Myndir: Mikil stemning á kvennaverkfalli
Fréttir
Í gær
Mætti með barn í tíma í Háskólann á Akureyri og missti stóran hluta af lokaeinkunn – „Viðmótið var hreinlega ömurlegt“
Fréttir
Í gær

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fréttir
Í gær
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Fréttir
Í gær
Guðmundur Andri rifjar upp hjartnæma sögu af mömmu sinni: „Munum það strákar. Þetta er dagur kvennanna sem við elskum“
Fréttir
Í gær

Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl

Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

13% telja að það halli á karla þegar kemur að jafnrétti í íslensku samfélagi

13% telja að það halli á karla þegar kemur að jafnrétti í íslensku samfélagi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump sármóðgaður og slítur öllum viðræðum við Kanada
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“

María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða

Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“

Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði

Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði
Fréttir
Fyrir 2 dögum

HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“

HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
SVEIT segir vinnubrögð sýslumanns óásættanleg og skaðleg