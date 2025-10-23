fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 23. október 2025 18:00

María Sigrún Hilmarsdóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér vegna ummæla fyrrum borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar, í Spursmálum um daginn,“ segir María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður á RÚV, í færslu á Facebook-síðu sinni.

Tilefnið eru ummæli Dags B. Eggertssonar, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi borgarstjóri, í tilefni af skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkur um samningar borgarinnar við olíufélögin um uppbyggingu á bensínstöðvarlóðum. Borgin gerði samninga við olíufélögin um byggingarrétt þeirra á lóðunum gegn niðurrrifi bensínstöðva.

Fjallað var um málið í þætti Kveiks sem María stýrði vorið 2024 en þátturinn vakti mikla athygli. Endurrit þáttarins er hér.

Fjallað var um skýrslu innri endurskoðunar í þættinum Spursmál á mbl.is fyrir skömmu. Þar er þeirri spurningu varpað fram hvort borgin hafi með þessum samningum við olíufélögin afhent 20 milljarða króna verðmæti án endurgjalds. Því hafnar Dagur en María er ósátt við ummæli hans í þættinum og skrifar:

„Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér vegna ummæla fyrrum borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar, í Spursmálum um daginn. Þar segir hann að í Kastljósþætti sem ég vann í fyrravor, um samninga Reykjavíkurborgar við olíufélögin um umbreytingu bensínstöðvarlóða hafi verið „dylgjur um lögbrot, að borgarfulltrúar hafi verið í myrkrinu og upphafleg gögn hafi verið óskýr.“ Fyrrum borgarstjóri segir að þetta hafi allt verið hrakið í skýrslu Innri endurskoðunar sem nú hefur verið birt en umfjöllunin í Kastljósi leiddi til þess að ráðist var í endurskoðunina.

Í skýrslunni er bent á 12 tillögur að umbótum sem miða að því að bæta starfsemi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þær snúa einmitt að þeim atriðum sem fyrrum borgarstjóri nefnir og Innri endurskoðun telur brýnt að bæta úr. Hér er hlekkur á umfjöllunina i Kastljósi og tillögur Innri endurskoðunar.“

María birtir á Facebook-síðu sinni athugsemdir og úrbótatillögur innri endurskoðunar við í málinu en þetta má sjá með því að smella á tengilinn hér fyrir neðan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“

Mest lesið

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Magnús kveður eftir 18 ára starf og Þóroddur tekur við
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Messi gerir nýjan þriggja ára samning við Miami – Verður þar til 41 árs
Íhugaði að gefast upp og leita á annan vettvang – „Ég fann enga gleði“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
„Fáránleg umræða í veruleika þar sem börn eru einum smelli frá grófu klámi“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Halla forseti tekur sér frí á morgun

Halla forseti tekur sér frí á morgun
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fá aðeins að sjá tvo tölvupósta um meintar ógnir og áreitni Rússa í garð starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Segja marga tugi ljósastaura í miðborginni óvirka og þarfnast viðgerðar
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Safnað fyrir foreldra Axels sem leita réttlætis fyrir son sinn – „Hafið gefur og hafið tekur…Dómskerfið gefur og dómskerfið tekur“

Safnað fyrir foreldra Axels sem leita réttlætis fyrir son sinn – „Hafið gefur og hafið tekur…Dómskerfið gefur og dómskerfið tekur“
Fréttir
Í gær

Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“

Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Fréttir
Í gær
Móðir 16 ára drengs: „Afríka greip hann meðan Íslandi var slétt sama“
Fréttir
Í gær

Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista

Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista
Fréttir
Í gær
Flugferð frá Berlín endaði í íslensku fangelsi – Kona og maður á fimmtugsaldri fá þriggja ára dóm
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Í gær

Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt

Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Í gær

Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“

Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Fréttir
Í gær
Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ
Fréttir
Í gær
Góð stjórnun lykilforsenda þess að framkvæmdir heppnist vel
Fréttir
Í gær

Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl

Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl
Fréttir
Í gær
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Fréttir
Í gær
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Fréttir
Í gær
Eru fjöldauppsagnir framundan hjá Norðuráli?
Fréttir
Í gær

Einar telur niðurrif Morgunblaðshússins til marks um sóun – „Það er verið að rífa steinsteypt hús nokkuð víða í bænum“

Einar telur niðurrif Morgunblaðshússins til marks um sóun – „Það er verið að rífa steinsteypt hús nokkuð víða í bænum“
Fréttir
Í gær

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Í gær
Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Í gær

Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“

Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Í gær
Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Í gær
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Í gær

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Í gær
Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair