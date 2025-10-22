fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 22. október 2025 14:30

Frá Grænásvegi. Mynd: Google Maps

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íslenskur maður sem býr í Danmörku, án tilgreinds heimilisfangs, hefur verið ákærður fyrir brot gegn almennum hegningarlögum, umferðar- og lögreglulögum, vegna stórháskalegs aksturs þar sem ákærði sinnti ekki fyrirmælum lögreglu.

Atvikin áttu sér stað 3. janúar 2024. Maðurinn ók bíl sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna bílnum örugglega þar sem hann var undir sterkum áhrifum fíkniefna og slævandi lyfja. Ók hann yfir óbrotnar miðlínur og ógætilega á milli bíla án þess að gefa stefnumerki og lenti hvað eftir annað í háska. Einu sinni munaði litlu að maðurinn lenti í árekstri við vöruflutningabíl og einu sinni hafði hann næstum ekið á gangandi vegfaranda. Hann lenti utan vegar en í stað þess að hlýða fyrirmælum lögreglu um að koma út úr bílnum ræsti hann bílinn á ný og ók áfram. Eftirför lögreglu lauk loksins þegar bíll mannsins hafnaði á grindverki við Fitjar 2.

Orðrétt segir svo frá akstri mannsins í ákæru:

„Ákærði ók austur Grænásveg í Reykjanesbæ, þar sem lögregla gaf honum fyrst merki með forgangsakstursljósum lögreglubifreiðarinnar um að stöðva sem ákærði sinnti ekki heldur jók hraðann og ók háskalega fram úr bifreið við Grænásveg þar sem litlu mátti muna að bifreiðin OT-041 hefði hafnað framan á farmflutningabifreið sem ekið var úr gagnstæðri átt, því næst beygði hann suður aðrein að Bergás þar sem hann ók of hratt miðað við aðstæður og með allt að 68 km hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði er 30 km á klukkustund, uns hann beygði til suðurs inn á Vallarás þar sem hann ók of hratt miðað við aðstæður og með allt að 85 km hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði er 30 km á klukkustund, en ákærði ók Vallarás til suðurs þar til hann missti stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að bifreiðin hring snerist á mikilli ferð og hafnaði utan vegar við Vallarás þar sem bifreiðin nam staðar og var lögreglubifreiðinni þá lagt framan við bifreiðina OT-041 þar sem hún var kyrrstæð og gaf lögregla ákærða fyrirmæli um að stíga út úr bifreiðinni sem ákærði sinnti ekki heldur gangsetti hann hreyfil bifreiðarinnar OT-041 og tók af stað suður Vallarás í átt að Fitjum en missti stjórn á bifreiðinni á ný með þeim afleiðingum að bifreiðin snerist hálfan hring en ákærði bakkaði þá bifreiðinni of hratt miðað við aðstæður og á um 40 km hraða á klukkustund suður Vallarás í átt að Fitjum þar sem litlu mátti muna að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda, en ákærði bakkaði bifreiðinni uns hann missti stjórn á henni og bifreiðin endaði utan vegar og á grindverki við Fitjar 2 þar sem lögregla stöðvaði akstur bifreiðarinnar. Með akstrinum raskaði ákærði umferðaröryggi í alfaraleið og stofnaði á ófyrirleitinn hátt lífi og heilsu vegfarenda á akstursleið sinni í augljósan háska, þar á meðal lögreglumanna sem reyndu að stöðva hann.“

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 28. október næstkomandi.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 14 mínútum
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Fyrir 19 mínútum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Góð stjórnun lykilforsenda þess að framkvæmdir heppnist vel
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“

Mest lesið

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Elvar segir lætin milli Þorláks og Guðmundar hafa haldið áfram eftir að slökkt var á myndavélunum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“

Nýlegt

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl
Fannst látinn á hótelherbergi sínu á Benidorm – Ætlaði með föður sínum og vinum á leik um kvöldið
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Ekki víst að leikurinn á Akureyri geti farið fram
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Í gær
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka
Fréttir
Í gær

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“
Fréttir
Í gær
Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Í gær
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Í gær
Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Í gær

Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað

Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Í gær

Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“

Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Í gær
Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Í gær

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Í gær
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Í gær
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025
Fréttir
Í gær

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Fréttir
Í gær

Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda

Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda
Fréttir
Í gær
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Í gær
Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“