fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Góð stjórnun lykilforsenda þess að framkvæmdir heppnist vel

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 22. október 2025 14:16

Jónas Halldórsson, framkvæmdastjóri JTV.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ráðstefna um verkefnastjórnun í framkvæmdaverkum 2025 verður haldin á Reykjavik Hilton Nordica 30. október. Tilgangurinn með ráðstefnunni er að vekja athygli á mikilvægi fagmennsku í framkvæmdastjórnun á Íslandi að sögn Jónasar Halldórssonar, framkvæmdastjóra JTV, sem heldur ráðstefnuna.

,,Eins og við vitum er grunnur að öllum byggingum góðir hönnuðir. Það er ekki hægt að treysta á tilviljanir, sama gildir um framkvæmdastjórnun. Góð stjórnun er ekki lúxus heldur nauðsyn, hún er lykilforsenda þess að framkvæmdir verði vel heppnaðar, segir Jónas.

Hann bendir á að Ísland standi frammi fyrir miklum framkvæmdum á næstu árum, allt frá innviðum í opinberum framkvæmdum til íbúðauppbyggingar og atvinnumannvirkja. 

,,Reynslan sýnir að á öllum stigum framkvæmda geta komið upp áskoranir; tafir, kostnaðarfrávik, gæðavandamál og ófyrirséðar aðstæður. Líkt og nauðsynlegt er að byggingar séu hannaðar og gerðar af fagfólki, er einnig þörf á faglegri verkefnastjórnun í framkvæmdaverkum. Með markvissri og faglegri stjórn aukum við líkurnar á að verkefni nái markmiðum sínum, minnkum hættuna á mistökum og tryggjum meiri gæði fyrir verkkaupa, iðnaðinn og samfélagið í heild, segir Jónas og bætir við að markmiðið sé að efla framkvæmdastjórnun á Íslandi og styrkja þannig gæði, skilvirkni og áreiðanleika í öllum framkvæmdum. Að hans mati er mikilvægt að auka vitundarvakningu um nauðsyn faglegrar stjórnunar.

Jónas Halldórsson, framkvæmdastjóri JTV.

Þarf að auka þekkingu stjórnenda

Jónas segir að einnig þurfi að auka þekkingu stjórnenda, hafa fleiri tæki og tól í verkfærakistunni. 

,,Oft er talað um að til að bæta gæði bygginga sé þörf á góðu eftirliti, sem er gott. En það skiptir ekki síður máli að ferlið í hönnun og framkvæmd sé gert faglega. Í raun snýst verkefnastjórnun um að skipuleggja og undirbúa, til þess höfum við ferla. En við erum aðallega að þjálfa okkur upp í að bregðast rétt við í aðstæðum sem upp koma. Og til þess þurfum við verkfærakistu og þjálfun. Svona ráðstefna er einn lítill hlekkur í þeirri viðleitni.

Ræðumenn á ráðstefnunni eru Stephen DeVito frá Procon Consulting, Ólafur Daníelsson frá ÓD ráðgjöf, Andrea S. Rutledge, Construction Management Association of America, Jón Kolbeinn, framkvæmdastjóri framkvæmda hjá Reitum, og Vala Björnsdóttir, partner og verkefnastjóri hjá JTV. Ráðstefnustjóri er Brynja Þorgeirsdóttir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Góð stjórnun lykilforsenda þess að framkvæmdir heppnist vel
Fréttir
Fyrir 15 mínútum
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Fyrir 19 mínútum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“

Mest lesið

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Elvar segir lætin milli Þorláks og Guðmundar hafa haldið áfram eftir að slökkt var á myndavélunum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“

Nýlegt

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Sextugur maður sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnasmygl
Fannst látinn á hótelherbergi sínu á Benidorm – Ætlaði með föður sínum og vinum á leik um kvöldið
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Ekki víst að leikurinn á Akureyri geti farið fram
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar

Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Í gær
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka
Fréttir
Í gær

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“
Fréttir
Í gær
Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Í gær
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Í gær
Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Í gær

Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað

Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Í gær

Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“

Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Í gær
Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Í gær

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Í gær
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Í gær
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025
Fréttir
Í gær

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Fréttir
Í gær

Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda

Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda
Fréttir
Í gær
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Í gær
Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“