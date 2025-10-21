fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 21. október 2025 10:20

Víkingur Heiðar Ólafsson. Mynd: Getty.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Norðurlandaráð hefur opinberað hver hljóta hin virtu verðlaun á sviði bókmennta, barna- og unglingabókmennta, kvikmynda, tónlistar og umhverfis. Verðlaunaféð fyrir hver verðlaun eru 300.000 danskar krónur og verða þau veitt í tengslum við Norðurlandaráðsþing í Stokkhólmi hinn 28. október.

Víkingur Ólafsson píanóleikari hlaut tónlistarverðlaunin en hann hefur í tvígang áður verið tilnefndur til þeirra verðlauna.

Í ár falla bæði bókmenntaverðlaunin og kvikmyndaverðlaunin í skaut Færeyinga. Þetta er í fyrsta sinn sem færeysk kvikmynd er tilnefnd til kvikmyndaverðlaunanna og er það myndin Seinasta paradís á jørð sem hlýtur þau. Bókmenntaverðlaunin fær Vónbjørt Vang fyrir ljóðasafnið Svørt orkidé og er þetta í fyrsta sinn frá árinu 1986 sem færeyskur rithöfundur hlýtur verðlaunin.

Barna- og unglingabókmenntaverðlaunin í ár hlýtur hin sænska Sara Lundberg fyrir myndabókina Ingen utom jag.


Þema umhverfisverðlaunanna í ár er „þáttur borgarasamfélagsins í umhverfismálum“ og eru þau veitt verkefninu Grønne Nabofællesskaber frá Danmörku.

Verðlaunahafarnir munu taka við verðlaunagripnum Nordlys við hátíðlega athöfn í sænska þinginu 28. október kl. 18 að sænskum tíma, í tengslum við þing Norðurlandaráðs. Tekin verða viðtöl við verðlaunahafana í beinni útsendingu á sérstakri athöfn í Kulturhuset Stadsteatern í Stokkhólmi 27. október kl. 19 að sænskum tíma og þar gefst einnig tækifæri til að sjá verðlaunakvikmyndina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis

Mest lesið

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Þetta er sögð vera upphæðin sem Halldór fær í sinn vasa eftir brottrekstur dagsins
Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm
Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“

Nýlegt

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Tjáir sig eftir að ástmaður hennar í blóma lífsins lést í hræðilegu slysi fyrir helgi – „Sem ég mun elska að eilífu“
Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Chelsea sagt vera klárt með stóru seðlana fyrir spænska framherjann
„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Innviðaráðherra fellur frá þrepaskiptum réttindum til dráttarvélaaksturs

Innviðaráðherra fellur frá þrepaskiptum réttindum til dráttarvélaaksturs
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
„Það er verið að taka flugrekstur og ferðaþjónustu á Íslandi og bara Íslendinga í gíslingu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þorgerður varð hugsi yfir skilti Baldvins – „Íslenskt hugrekki í hnotskurn“

Þorgerður varð hugsi yfir skilti Baldvins – „Íslenskt hugrekki í hnotskurn“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Bíræfinn þjófur rekinn úr starfi hjá Nettó

Bíræfinn þjófur rekinn úr starfi hjá Nettó
Fréttir
Í gær
Eflingarfélagar hafa áberandi lægstu tekjurnar 
Fréttir
Í gær

Alvarlegt umferðarslys við Kirkjubæjarklaustur

Alvarlegt umferðarslys við Kirkjubæjarklaustur
Fréttir
Í gær
María vill að fleiri verði eins og amma hennar – „Þegar ég var unglingur fannst mér þetta alveg óþolandi“
Fréttir
Í gær
Teslu-brunamálið: Réttarhöldum lokað eftir að þau hófust – Sakborningur og brotaþoli fengu neyðarhnapp að ákvörðun lögreglu
Fréttir
Í gær

Staðan aldrei erfiðari – „Dæmi um að greiða þurfi foreldrum og forráðamönnum fyrir að taka þátt í fjáröflunarverkefnum“

Staðan aldrei erfiðari – „Dæmi um að greiða þurfi foreldrum og forráðamönnum fyrir að taka þátt í fjáröflunarverkefnum“
Fréttir
Í gær

Bókakaffi með glæpaívafi

Bókakaffi með glæpaívafi
Fréttir
Í gær
Réttarhöld að hefjast yfir þremur mönnum sem sakaðir eru um að kveikja í Teslu-bíl lögreglukonu
Fréttir
Í gær
„Íslendingar þurfa aðeins að fara að hysja upp um sig buxurnar hvað varðar mannasiði“
Fréttir
Í gær

Rifrildi sögð hafa brotist út í Hvíta húsinu á fundi Trump og Selenskíj

Rifrildi sögð hafa brotist út í Hvíta húsinu á fundi Trump og Selenskíj
Fréttir
Í gær
Kýpurverjar að drukkna í villiköttum – Geldingar duga ekki til
Fréttir
Í gær
Hugleiki sparkað af Facebook og Instagram – „Þetta er heimurinn sem við búum í“
Fréttir
Í gær
Dómararnir hjá tennissambandinu trúðu ekki hjartaknúsaranum – Sagðist hafa smitast af kossi
Fréttir
Í gær

Lokun líkhússins í Fossvogi blasir við – Þurftu að taka yfirdráttarlán til að skipta um gler í morknum gluggum

Lokun líkhússins í Fossvogi blasir við – Þurftu að taka yfirdráttarlán til að skipta um gler í morknum gluggum
Fréttir
Í gær

Bændur mótmæla harðlega breytingum á reglum um ökuskírteini – Allir bændur þurfi að taka meirapróf

Bændur mótmæla harðlega breytingum á reglum um ökuskírteini – Allir bændur þurfi að taka meirapróf
Fréttir
Í gær
Maður í Cleveland fann íslenskan miða í „nýjum“ buxum frá Amazon – Hyggst nú fá sér pizzu á Íslandi
Fréttir
Í gær

Hjólreiðamaður fær nýtt tækifæri hjá Sjúkratryggingum – Brá mjög þegar bíll birtist skyndilega

Hjólreiðamaður fær nýtt tækifæri hjá Sjúkratryggingum – Brá mjög þegar bíll birtist skyndilega
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísland ekki lengur öruggasta ferðamannalandið – Fellur um nokkur sæti
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kvikindi sem olli usla á miðöldum herjar á Breta – Grafa sig undir húð og berast hratt á milli fólks
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Borgarstjóri bannaði tónleika Disturbed út af umdeildri mynd – „Fuck Hamas“

Borgarstjóri bannaði tónleika Disturbed út af umdeildri mynd – „Fuck Hamas“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Móðir Geirs Arnars heitins gagnrýnir mennta- og barnamálaráðherra harðlega – „Barnið mitt dó á ykkar vakt“

Móðir Geirs Arnars heitins gagnrýnir mennta- og barnamálaráðherra harðlega – „Barnið mitt dó á ykkar vakt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenska lögreglan hefur beitt rafvarnarvopnum sjö sinnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir síðasta verkfall flugumferðarstjóra hafa kostað Icelandair 700 milljónir króna